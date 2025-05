O 27χρονος φόργουορντ της Μονακό μπήκε... φουριόζος κόντρα στην Μπαρτσελόνα, καθώς το πρώτο καλάθι της ομάδας του ήρθε με δικό του κάρφωμα.

Ο άσος των Μονεγάσκων βρήκε τον διάδρομο, πάτησε δυνατά και κάρφωσε εμφατικά μπροστά στον Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, με τον τελευταίο μάλιστα να... γκρεμίζεται στο παρκέ.

Δείτε τη φάση:

THAT’S HOW YOU START THE GAME 5 🤩 pic.twitter.com/7xeb3R2AmR