"Win or go home": Το απίθανο 7-0 του Παναθηναϊκού που έφερε πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό!

Για τη φράση «νοοτροπία νικητή» έχουν γραφτεί χιλιάδες λέξεις. Οι δημοσιογράφοι, που καλύπτουν όλα τα αθλήματα ανά την υφήλιο, έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν την ερμηνεία των παραπάνω δύο λέξεων, που συχνά τοποθετούνται στις φράσεις παικτών και προπονητών.

Πόσο δύσκολο είναι μια ομάδα να αποκτήσει την «νοοτροπία νικητή»;

Στην πράξη, η εξήγηση είναι σίγουρα πολύπλοκη. Η «νοοτροπία νικητή» δεν αποτυπώνεται μόνο σε «μεγάλα λόγια», ούτε αποκλειστικά σε σπουδαία αποτελέσματα. Προϋποθέτει μια δαιδαλώδη διαδικασία, κατά την οποία η εκάστοτε ομάδα, οι αθλητές της, ακόμα και ο κόσμος της πέφτουν, σηκώνονται, αποτυγχάνουν, χαμογελούν, ζορίζονται, υποφέρουν, σφίγγουν τις γροθιές τους από άγχος, νεύρα, κούραση ή λύτρωση. Και τελικά; Τελικά τα καταφέρνουν.

Ο Παναθηναϊκός Aktor το περσινό καλοκαίρι με προσωπική πρωτοβουλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προχώρησε σε μια επένδυση - υπέρβαση σε όλους τους τομείς. Οι «πράσινοι» δημιούργησαν ένα σύνολο που έθεσε εξ αρχής ψηλά τον στόχο και μόλις στην 1η σεζόν του κατάφερε να «τρυπήσει» το ταβάνι του.

Λίγο μετά το φινάλε της σειράς των τελικών με τον Ολυμπιακό, άπαντες εντός των αποδυτήριων του Εργκίν Αταμάν στέκονταν στο "mentality" της ομάδας, αλλά και στην παρουσία ηγετών και νικητών στο ρόστερ των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Ως παίκτες - νικητές δεν ορίζονται μόνο όσοι φέρνουν εν τέλει αποτελέσματα, αλλά και όσοι γνωρίζουν τις θυσίες που απαιτούνται, για να φτάσει κανείς στην κορυφή. Ο Παναθηναϊκός Aktor «γέμισε» τα αποδυτήριά του με τέτοιους ανθρώπους και πλέον γεύεται τους καρπούς της επιτυχίας, με την κατάκτηση της Euroleague και της Basket League.

Για να φτάσει στους δύο μεγάλους τίτλους, να κάνει μια σεζόν - δήλωση σε όλα τα επίπεδα και να επιστρέψει στον «θρόνο» του, το «τριφύλλι» χρειάστηκε να περάσει από... χίλια κύματα. Και αν υπήρχε ένα συμπέρασμα που βγήκε από όλα αυτά, παρέα με τις δύο κούπες της φετινής σεζόν, θα ήταν πως οι «πράσινοι» απέδιδαν καλύτερα όταν βρίσκονταν με την πλάτη στον τοίχο.

Ο Παναθηναϊκός Aktor ολοκλήρωσε τη regular season της Euroleague με επτά νίκες σε οκτώ αγώνες, για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας και να διεκδικήσει μέχρι τέλους όλους τους στόχους του. Οι σειρές με την Μακάμπι και τον Ολυμπιακό, καθώς και το ίδιο το Final Four εμπεριείχαν νέες προκλήσεις και πολλές "win or go home" καταστάσεις.

Βλέπετε, οι παίκτες του κόουτς Αταμάν δεν βρέθηκαν ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις φορές σε καθεστώς πίεσης και «ανάγκης» αποτελέσματος. Οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας από τις 2 Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου έδωσαν επτά αγώνες, στους οποίους αν έχαναν θα έβλεπαν την πορεία τους στην Euroleague ή την Basket League να ολοκληρωνόταν πριν τον τελικό στόχο.

Τι έκαναν σε αυτά τα επτά παιχνίδια; Την απάντηση τη γνωρίζετε ήδη: 7-0 σερί νικών, το οποίο έφερε δύο τίτλους στο ΟΑΚΑ.

Την «νοοτροπία νικητή» δεν την αγοράζεις, ούτε την αποκτάς από την μια μέρα στην άλλη. Ο Γιαννακόπουλος «έχτισε» μια ομάδα με τεράστιο όραμα, ο Αταμάν επέλεξε παίκτες που έχουν αποδείξει ότι γνωρίζουν τον τρόπο και όλοι μαζί τα κατάφεραν.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κορυφή, αποδεικνύοντας πως διαθέτουν ένα σύνολο γεμάτο winners...

