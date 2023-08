Οι Μπακς συνδύασαν το Thanasis με το Dynasty για τη νίκη της Εθνικής (pics)

Πάντα με το δικό της ξεχωριστό τρόπο η ομάδα του Μιλγουόκι αποθέωσε τον δικό της Thanasis, συνδυάζοντας το όνομά του με τη Dynasty (δυναστεία) για να προκύψει το... Thanasty!

«Thanasty και Ελλάδα έκαναν τη δουλειά» έγραψαν οι Μπακς, δείχνοντας και την στατιστική του Αντετοκούνμπο που είχε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 1 ασίστ στη νίκη με 92-71 επί της Ιορδανίας.

Thanasty and Greece get the job done 🙌



🇬🇷 9 pts

🇬🇷 5 reb

🇬🇷 3 stl

🇬🇷 1 blk

🇬🇷 1 ast#WinForHellas pic.twitter.com/Wuo2gknvDK