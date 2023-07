Ευρώπη τέλος και για τον Μίσιτς: Υπέγραψε για 3 χρόνια στην Οκλαχόμα με 23.5 εκατ.!

Ο back-to-back (2021 και 2022) πρωταθλητής Ευρώπης Βασίλιε Μίτσιτς αφήνει πίσω του την Τουρκία και την Εφές και κάνει πραγματικότητα το όνειρό του για μεταγραφή στο ΝΒΑ.

Ο κορυφαίος Σέρβος γκαρντ αφού κατέκτησε τα πάντα στην Ευρωλίγκα (πέραν των 2 τίτλων ήταν και τις 2 φορές ο MVP του F4) και την Τουρκία αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα, υπογράφοντας συμβόλαιο τριών ετών με τους Θάντερ συνολικής αξίας 23.500.000 δολαρίων.

Την σεζόν που μας πέρασε στην Euroleague ο Μίσιτς μέτρησε16 πόντους, 5.4 ασίστ και 3.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο (μένοντας ωστόσο εκτός playoffs), ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας.

EuroLeague G Vasilije Micić – one of Europe’s best and most accomplished players – has agreed on a 3-year, $23.5M deal to join the Thunder, Jason Ranne of @Wassbasketball tells ESPN. A two-time EuroLeague champion and an MVP, Micic brings a significant skillset and IQ to OKC. pic.twitter.com/SBjxHHRftJ