Επικές ατάκες Γιάννη: «Όταν αποσυρθώ θέλω να... εξαφανιστώ, που στο καλό είναι ο Τιμ Ντάνκαν;»

Ο «Greek Freak» παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό του NBA και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για το πλάνο που έχει μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, σημείωσε ότι θέλει να... εξαφανιστεί και να μην τον αναγνωρίζει κανένας, ενώ αναρωτήθηκε «που στο καλό είναι ο Τιμ Ντάνκαν;».

«Όταν αποσυρθώ από το παιχνίδι, θέλω να εξαφανιστώ. Θέλω να πάω κάπου όπου δεν θα με αναγνωρίζουν, θέλω να γίνω σαν τον Τιμ Ντάνκαν, που στο καλό είναι ο Τιμ Ντάνκαν;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

"When I retire from this game I want to disappear. I want to go somewhere where they're not going to know me... I want to be like Tim Duncan. Where the hell is Tim Duncan?!" 😅



Giannis Antetokounmpo on his plans post-basketball careerpic.twitter.com/FFtQl2EOwz