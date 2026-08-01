Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Τα πάνω-κάτω στην ΑΕΚ με Μάγερ: Φεύγουν δύο παίκτες, ένας με μεγάλη πώληση 01-08-2026 22:56 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η απόκτηση του Κροάτη και η επικείμενη προσθήκη ενός ακόμη χαφ, με περισσότερο αμυντικά χαρακτηριστικά, κλείνουν ουσιαστικά τον δρόμο στο ροτέισον. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. «Η απόλυτη ξεφτίλα»: Η ανάρτηση-φωτιά του γιου του Γιώργου Παπαδάκη για τους Χιώτη – Παυλόπουλο στο «Καλημέρα Ελλάδα» dailymedia.gr Μόνο 1 στους 100 το τερματίζουν: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας έχεις γνώσεις καθηγητή πανεπιστημίου menshouse.gr Τα 2 «λαβράκια» που χτυπάει ο ΠΑΟΚ έχουν την πρώτη ύλη για σπουδαία πράγματα menshouse.gr Ξάφνιασε τους πάντες: Το Ertflix έφερε την ταινία – γροθιά στο στομάχι με τον πιο κόντρα ρόλο του Άνταμ Σάντλερ menshouse.gr Ποδοσφαιρική αντεπίθεση της ΕΡΤ: Αυτές είναι οι 2 διοργανώσεις που έκλεισε dailymedia.gr Εκτός μπάσκετ με το βλέμμα στο αύριο: Πολύ έξυπνη επένδυση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ instanews.gr Τα βρήκε μπαστούνια η Κωνσταντοπούλου: Δέχθηκε μήνυση με αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ instanews.gr 2 ώρες από την Αθήνα: Η φθηνή, ωραία και ήσυχη χώρα που επιλέγει η Gen Z για διακοπές τικάρει όλα τα κουτάκια της menshouse.gr Τα πάνω-κάτω στην ΑΕΚ με Μάγερ: Φεύγουν δύο παίκτες, ένας με μεγάλη πώληση SHARE