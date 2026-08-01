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Τα πάνω-κάτω στην ΑΕΚ με Μάγερ: Φεύγουν δύο παίκτες, ένας με μεγάλη πώληση

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Η απόκτηση του Κροάτη και η επικείμενη προσθήκη ενός ακόμη χαφ, με περισσότερο αμυντικά χαρακτηριστικά, κλείνουν ουσιαστικά τον δρόμο στο ροτέισον.

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Τα πάνω-κάτω στην ΑΕΚ με Μάγερ: Φεύγουν δύο παίκτες, ένας με μεγάλη πώληση