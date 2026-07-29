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Μεγάλη οικονομική θυσία για να παίξει στον Ολυμπιακό

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Ο Ντόνισλαβ Ντόνεφ αποκαλύπτει τα όσα κάνει τις τελευταίες ώρες ο Πέταρ Στάνιτς για να φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού. Τα χρήματα που χαρίζει και τα νέα ποσά για ένα σπουδαίο μεταγραφικό deal.

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Μεγάλη οικονομική θυσία για να παίξει στον Ολυμπιακό