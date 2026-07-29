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Βρήκε… Μουζακίτη ο Μεντιλίμπαρ: Σκληροτράχηλος και μπαλάτος διεθνής χαφ

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Ο νεαρός άσος ξεχωρίζει με τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και ο Βάσκος είναι έτοιμος να του δώσει την ευκαιρία να βρίσκεται στο ρόστερ του νέου Ολυμπιακού!

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Βρήκε… Μουζακίτη ο Μεντιλίμπαρ: Σκληροτράχηλος και μπαλάτος διεθνής χαφ