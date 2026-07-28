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Αλεξανδρόπουλος ξανά για μεγάλη ελληνική ομάδα - Συμβόλαιο 500.000

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Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος φεύγει... πληρωμένος από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ήδη σύλλογος από τη Super League ψάχνει την περίπτωσή του.

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Αλεξανδρόπουλος ξανά για μεγάλη ελληνική ομάδα - Συμβόλαιο 500.000