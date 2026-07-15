Οι 3 που βγάζουν μάτι στον Παναθηναϊκό

Μία βαριά ήττα που φανέρωσε την αλήθεια και αυτό είναι καλό (τώρα που ‘ναι ακόμα νωρίς).

Όπως κανείς δεν έπρεπε να παρασυρθεί σε status υπερβολικού ενθουσιασμού μετά το 3/3 των πρώτων φιλικών (με Χέλμοντ, Άγιαξ και Γκράσχοπερς) έτσι και τώρα, μετά δηλαδή τη βαριά ήττα που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από τη Ραπίντ Βιέννης (4-0 στο 90λεπτο και 4-1 μετά το πέρας του έξτρα ημιώρου που συμφώνησαν οι δύο ομάδες να προστεθεί) δεν πρέπει να ανακύψει γκρίνια, απογοήτευση και εσωστρέφεια. Όμως...