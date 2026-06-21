Τύχη, μυαλό, πρόγραμμα: Ο παίκτης του Ολυμπιακού που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ στο λαχείο, τα παράτησε όλα στα 26 του

Η θεά Τύχη του έκλεισε το μάτι και άλλαξαν όλα...

Δεν υπήρξε «αμελητέα» αγωνιστική ποσότητα- το αντίθετο. Το παλμαρέ του, αν κι εν τέλει θα σταματούσε το ποδόσφαιρο μόλις στα 26, είναι άκρως εντυπωσιακό: έξι πρωταθλήματα (1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2004-05, 2005-06).