Η παιχτάρα που όλοι γουστάρουν, αλλά δεν χωράει στην ΑΕΚ

Δεν μπορείς να πεις κακή κουβέντα, μα πώς να τον κρατήσεις;

Οι βιρτουόζοι σπανίζουν πια στο ποδόσφαιρο. Όσο το άθλημα εξελίσσεται και βασίζεται όλο και περισσότερο στα φυσικά προσόντα, τόσο πιο δύσκολα βρίσκουν χώρο οι παλιομοδίτικοι μπαλαδόροι. Αυτοί που δεν τρέχουν, δεν μαρκάρουν, δεν μπαίνουν με δύναμη στους… τράκους, αλλά μπορούν να κάνουν το τόπι κομπολόι. Δαντελένια δεκάρια ή εξτρέμ, που δεν τρελαίνουν τους προπονητές, αλλά διαχρονικά τους γουστάρει ο κόσμος.