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Κλείνει δύο μεταγραφές 11 εκατ. ο Ολυμπιακός - Βρήκε αντι-Κωστούλα!

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Ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της εβδομάδας ετοιμάζεται να κλείσει άμεσα δύο σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις. Ο aggressive, γρήγορος και ευφυής αμυντικός και ο ιδανικός αντι-Κωστούλας.

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Κλείνει δύο μεταγραφές 11 εκατ. ο Ολυμπιακός - Βρήκε αντι-Κωστούλα!