Κίτρινη Βροχή

Δύο ώρες στο αλλοτινό μπασκετικό σπίτι σύσσωμης της Ελλάδος ήταν αρκετές για να ξυπνήσουν οι μνήμες… πριν καταστραφούν. Προσωρινά, ίσως.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο πλάι του Θανάση. Και λίγο πιο πέρα, ο ανυπέρβλητος Νίκος Γκάλης. Τι «σημαίνει» αυτό; Δείτε περισσότερα μ' ένα κλικ στο menshouse.gr