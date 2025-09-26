MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

MVP ο παίκτης που δεν «έβλεπε» ο Βιτόρια για… απίθανο λόγο

ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Πώς ο Χρήστος Κόντης οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, ο κορυφαίος παίκτης του που δεν υπολόγιζε ο Ρούι Βιτόρια και ποιος έβαλε τις φωνές σε Ζαρουρί πριν αρχίσει να σκοράρει!

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

MVP ο παίκτης που δεν «έβλεπε» ο Βιτόρια για… απίθανο λόγο