MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μεταγραφή Έλληνα διεθνή ο Ολυμπιακός - Φήμες και για πώληση 11αδατου

0
Μία μεταγραφή έκπληξη ετοιμάζει ο Ολυμπιακός για το φινάλε του Αυγούστου, η οποία όμως θα ακολουθήσει μία πώληση αρκετών εκατομμυρίων. Ποιος αποχωρεί και ο Νο1 στόχος για αντικαταστάτης του.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Μεταγραφή Έλληνα διεθνή ο Ολυμπιακός - Φήμες και για πώληση 11αδατου