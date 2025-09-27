Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/9): Πού θα δούμε το Ολυμπιακός-Λεβαδειακός και τον τελικό του Super Cup

Αναλυτικά:
07:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
08:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Tissot Sprint)
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ίθαν Κουίν – ΧόλγκερΡούνεΤόκιοτένις
12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Ζίζου Μπεργκς Τόκιο τένις
12:00 Novasports 4HD WTA 1000 Πεκίνο τένις
14:00 Novasports Extra 3 Ryder Cup γκολφ
14:00 Action 24 Πανιώνιος – Παναργειακός Super League 2
14:00 ΕΡΤ2 Οδυσσέας Γλυφάδας – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο
14:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ
14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Λεβάντε La Liga
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αρτούρ Καζό – Γιακούµπ Μενσίκ Πεκίνο τένις
16:00 ΕΡΤ2 Διομήδης Άργους – ΠΑΟΚ Handball Premier
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Κρεμονέζε Serie A
16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Ντόρτμουντ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ Premier League
17:00 Novasports Start Λιντς – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ – Μπρέντα Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Λεβαδειακός Super League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Βαλένθια ACB Supercopa
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τρεντίνο – Μπρέσια Lega Basket Supercoppa
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Αταλάντα Serie A
19:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ
19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ Premier League
19:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Αλαβές La Liga
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μάδεργουελ – Αμπερντίν Scottish Premiership
20:00 ΕΡΤ2 Super Cup Προμηθέας Ολυμπιακός Τελικός μπάσκετ
20:30 Novasports Prime Άρης – Πανσερραϊκός Super League
21:00 Novasports 2HD Εξέλσιορ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φατέχ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
21:30 Novasports Start Μπόχουμ – Φορτούνα Ντίσελντορφ
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Supercoppa
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ίντερ Serie A
22:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Γουλβς Premier League
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπιλμπάο La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Supercopa Endesa
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal