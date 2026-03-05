Γιατί η Cosmote TV μεταδίδει λιγότερους αγώνες NBA;

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί και απαντά…

Η Cosmote TV εξακολουθεί να διαθέτει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΝΒΑ στην Ελλάδα, όμως από τη φετινή σεζόν, 2025-26, το πακέτο αγώνων που μεταδίδει είναι μικρότερο. Ο λόγος δεν βρίσκεται στην ελληνική αγορά αλλά στην ίδια τη στρατηγική της λίγκας για τα διεθνή τηλεοπτικά δικαιώματα.

Η νέα συμφωνία του ΝΒΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Amazon άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διανέμεται το περιεχόμενο παγκοσμίως. Η συμφωνία, που αποτιμάται περίπου στα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, επιτρέπει στην Amazon να εκμεταλλεύεται ένα σημαντικό κομμάτι αγώνων σε πολλές αγορές του κόσμου, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του προγράμματος του ΝΒΑ δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια των παραδοσιακών τηλεοπτικών παρόχων κάθε χώρας.

Πώς άλλαξε το πακέτο της Cosmote TV

Στο προηγούμενο συμβόλαιο η Cosmote TV διέθετε ένα ιδιαίτερα πλούσιο πακέτο. Οι συνδρομητές μπορούσαν να παρακολουθήσουν έως και οκτώ αγώνες κανονικής περιόδου κάθε εβδομάδα, μαζί με το σύνολο των αγώνων των play offs και φυσικά τους τελικούς του ΝΒΑ.

Η νέα συμφωνία είναι διαφορετική. Η Cosmote TV εξακολουθεί να μεταδίδει ΝΒΑ, όμως το διαθέσιμο πρόγραμμα είναι μικρότερο επειδή ένα σημαντικό κομμάτι αγώνων ανήκει πλέον στην Amazon – η οποία (όπως είχαμε αποκαλύψει μήνες πριν) μεταδίδει αγώνες και στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα έχει αποκτήσει δικαιώματα για δεκάδες παιχνίδια της κανονικής περιόδου κάθε χρόνο, καθώς και για αγώνες των play offs και το τουρνουά play-in.

Απόρροια τούτου, το ελληνικό πακέτο να περιοριστεί.

Μικρότερο πακέτο, χαμηλότερο τίμημα

Η νέα συμφωνία της Cosmote TV με το ΝΒΑ για την περίοδο 2025-2028 εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 2 έως 2,5 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του sportbusiness. Πρόκειται για αισθητά χαμηλότερο ποσό σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο, όταν ο ελληνικός πάροχος κατέβαλλε περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Η μείωση αυτή δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίστηκε και σε άλλες αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, όπου οι τηλεοπτικοί πάροχοι έχασαν την αποκλειστικότητα των μεταδόσεων εξαιτίας των νέων συμφωνιών του ΝΒΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με απλά λόγια, το προϊόν που αγοράζουν πλέον οι τηλεοπτικοί πάροχοι είναι μικρότερο, άρα και η τιμή του χαμηλότερη.

Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής αγοράς

Παρά την απώλεια της αποκλειστικότητας, η Cosmote TV δεν αντιμετωπίζει τόσο έντονο ανταγωνισμό όσο συμβαίνει σε άλλες χώρες. Η Amazon έχει σχετικά περιορισμένη παρουσία στην ελληνική αγορά και δεν διαθέτει εδώ το πλήρες πρόγραμμα συνδρομητικής υπηρεσίας Prime που λειτουργεί σε μεγαλύτερες αγορές. Αυτό σημαίνει ότι η τηλεοπτική κατανάλωση του ΝΒΑ στην Ελλάδα εξακολουθεί να περνά σε μεγάλο βαθμό από την Cosmote TV.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για τη λίγκα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό χάρη και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί τον βασικό λόγο που το ΝΒΑ διατηρεί σταθερά ισχυρή απήχηση στο ελληνικό κοινό.

Η Cosmote TV εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό τηλεοπτικό προορισμό για το ΝΒΑ στην Ελλάδα. Όμως το μοντέλο των αποκλειστικών δικαιωμάτων αλλάζει. Και μαζί του αλλάζει και ο αριθμός των αγώνων που βλέπει ο τηλεθεατής.

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