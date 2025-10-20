Αποκάλυψη! Και στην Ελλάδα μεταδόσεις ΝΒΑ από την Amazon

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει ξανά το ρεπορτάζ…

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο: θα υπάρχει ένα «πριν» και ένα «μετά» από την είσοδο του Amazon Prime Video στις αθλητικές μεταδόσεις γενικά - και στο NBA ειδικότερα. Δεν είναι καινούργιοι στον χώρο, αφού ήδη μεταδίδουν κορυφαία αθλήματα και διοργανώσεις σε πολλές χώρες, αλλά η πραγματική επανάσταση έρχεται με την κάλυψη της πρώτης από τις 11 σεζόν υπέγραψαν με το NBA. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς υπόσχονται ότι κάθε σεζόν θα γίνεται καλύτερη.

Καθώς πρόκειται για τον πρώτο χρόνο παγκόσμιας μετάδοσης του NBA από το Amazon Prime Video, η πλατφόρμα συγκέντρωσε ένα μεγάλο γκρουπ δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο ανά χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις).

Ήτοι, μεταδόσεις ΝΒΑ στην Ελλάδα από την Amazon και με ελληνική περιγραφή!

Γίνεται κι άλλου. Π.χ. στην Ισπανία έκανε deal με την ισπανική «Marca» και οι δημοσιογράφοι της θα αναλάβουν τα πάντα για τη χώρα.

Η είδηση αποκαλύφτηκε από τη FB σελίδα του Μιντιάρχη…

Αλλάζει τους κανόνες

Ως γνωστόν το NBA υπέγραψε συμφωνία-μαμούθ έως το 2035 με την Disney, την NBC και την Amazon.

Η Amazon έχει μπει δυναμικά στον αθλητικό χώρο, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του μερικές από τις κορυφαίες διοργανώσεις του κόσμου, όπως το Roland Garros στη Γαλλία, το Champions League στη Γερμανία, το NHL ή την Premier League — όλα αυτά χωρίς επιπλέον κόστος για τους συνδρομητές. Αν έχεις Amazon Prime, τα βλέπεις όλα χωρίς επιπλέον χρέωση.

Τώρα, στην προσφορά προστίθεται και το NBA. Παγκοσμίως.

Αν και η ζωντανή μετάδοση παραμένει βασική, η Amazon κατανοεί πως τα ευρωπαϊκά ωράρια συχνά αναγκάζουν τους φιλάθλους να βλέπουν τους αγώνες αργότερα. Το Prime Video φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο παρακολούθησης αυτών των αγώνων με τρία βασικά εργαλεία, τα οποία υπόσχεται να εξελίξει ακόμα περισσότερο:

Rapid recap : Περίληψη του αγώνα σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη του, για να γνωρίζει κανείς τι συνέβη.

Live stats : Ένα εξαιρετικό εργαλείο για να παρακολουθείς τους αριθμούς του αγώνα και των παικτών — κάτι πολύ χρήσιμο για φιλάθλους, αφηγητές και σχολιαστές.

Multi - view : Η δυνατότητα παρακολούθησης δύο ή τριών αγώνων ταυτόχρονα σε διαφορετικές οθόνες. Καλό αυτό…

Το Amazon Prime Video δεν ξεκινάει από το μηδέν. Από το 2022 μεταδίδει το NBA σε Βραζιλία και Μεξικό και κάθε χρόνο η τηλεθέαση αυξανόταν: 55 εκατομμύρια στη Βραζιλία και 33 εκατομμύρια στο Μεξικό.

Τι θα μεταδώσει;

Με βάση τα όσα είναι γνωστά ως τώρα, το Amazon Prime Video πρόκειται να μεταδώσει αποκλειστικά 66 συνολικά αγώνες στην Ελλάδα στη regular της σεζόν, με αυτά τα ματς να είναι:

δύο ματς (ίδια ημέρα) στην πρώτη εβδομάδα της σεζόν

έναν νέο «Black Friday» NBA αγώνα

όλα τα νοκ-άουτ ματς του Emirates NBA Cup, συμπεριλαμβανομένων των προημιτελικών, των ημιτελικών και του τελικού

δύο αγώνες νύχτας (ώρα ΗΠΑ) Πέμπτης από τον Ιανουάριο και έπειτα

δύο αγώνες απογεύματος (ώρα ΗΠΑ) Παρασκευής από τον Ιανουάριο και έπειτα

επιλεγμένοι αγώνες στα μεσημέρια (ώρα ΗΠΑ) του Σαββάτου

τους NBA Berlin και London αγώνες στη regular season

τους 6 αγώνες του τουρνουά play-In

τo 1/3 των αγώνων του α’ και του β’ γύρου στα Playoffs (παραπάνω από 20 αγώνες, συνολικά)

σειρά τελικών περιφέρειας (στις ΗΠΑ θα μεταδώσει αυτά τα ματς σε 6 από τις 11 χρονιές της συμφωνίας, απομένει να δούμε πως θα πραγματοποιηθεί αυτό στην Ελλάδα - και αν)

Και… η Cosmote TV;

Κανονικά συνεχίζει και φέτος η Cosmote TV να μεταδίδει αγώνες ΝΒΑ στην Ελλάδα, με επιλεγμένους αγώνες από τη regular season και τα play offs και όλους τους τελικούς.

Προφανώς η Amazon θα μεταδίδει αγώνες που δεν θα δείχνει η Cosmote TV.

Θα προβάλλει καθημερινά έναν αγώνα live, ενώ θα αναμεταδίδει και το ελεύθερο NBA TV (όχι το συνδρομητικό, που πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα μεταδίδει 24ώρες μπάσκετ με δράση ΝΒΑ, WNBA, G-League και ευρωπαϊκές και ασιατικές λίγκες). Επίσης, θα μεταδώσει και το All Star Weekend, αλλά και περισσότερους αγώνες τις εορταστικές μέρες του χρόνου.

