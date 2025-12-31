Με 2,5 εκατ. τηλεθεατές, αυτό ήταν το παιχνίδι που είδαν οι περισσότεροι στην Ελλάδα για το 2025!

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, παρουσιάζει το top-10 της χρονιάς!

Μουντιάλ ή Euro δεν είχε το 2025 αλλά είχε φουλ αθλητική δραστηριότητα, με τις μεταδόσεις της Εθνικής σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ να κυριαρχούν.

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr σας παρουσιάζει το top-10 των αθλητικών μεταδόσεων στη χώρα μας βάσει τηλεθέασης, για το 2025! Σημειολογία πως δεν υπάρχει κανένας αγώνας ελληνικού συλλόγου (π.χ. Ολυμπιακός στο Mega, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στον ΑΝΤ1) αναφορικά με τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, πλην των… επίσημων αγαπημένων. Ούτε καν κάποιος εκ των τελικών Champions League (Mega), Europa και Conference League (ANT1) που μεταδόθηκαν παράλληλα με την Cosmote TV.

Με 2.584.913 τηλεθεατές κατά μέσο όρο, η 2η περίοδος του (αρνητικού για την Εθνική μας…) ημιτελικού με την Τουρκία στο Eurobasket 2025 ήταν το κορυφαίο αθλητικό πρόγραμμα τη σεζόν, με την τηλεθέαση στο μεγάλο 25,6% και το τηλεμερίδιο να… εκτοξεύεται στο 63% (ήτοι, πάνω από 6 στους 10 μα ανοιχτή τηλεόραση εκείνη τη στιγμή, έβλεπαν μπάσκετ).

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν επίσης αγώνες του Eurobasket της Εθνικής, περίοδοι στα νικηφόρα ματς με τη Φινλανδία (στον μικρό τελικό) και Λιθουανία (στον προημιτελικό).

Κορυφαίο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της σεζόν, το β’ ημίχρονο του Σκωτία – Ελλάδα 0-3 τον Μάρτιο με σχεδόν 2 εκατ. τηλεθεατές. Και, το μόνο παιχνίδι της λίστας που είναι στο top-10, χωρίς να παίζει η Εθνική, ήταν η τελευταία περίοδος του τελικού του Eurobasket ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία με το σούπερ σασπένς ως τέλους.

Διοργάνωση Αναμέτρηση Κανάλι Ημ/νία Τηλεθεατές ΤΛΘ ΤΛΜ 1 Eurobasket 2025 Ελλάδα – Τουρκία

(β’ περίοδος) EPT1 12/9/2025 2.584.913 25,6% 63,0% 2 Eurobasket 2025 Ελλάδα – Φινλανδία

(δ’ περίοδος) EPT1 14/9/2025 2.004.278 19,9% 58,3% 3 Eurobasket 2025 Λιθουανία – Ελλάδα

(δ’ περίοδος) EPT1 9/9/2025 1.990.098 19,7% 49,8% 4 Nations League Σκωτία – Ελλάδα

(β’ ημίχ.) Alpha 23/3/2025 1.924.611 19,1% 43,1% 5 Eurobasket 2025 Ελλάδα – Ισραήλ

(γ’ περίοδος) EPT1 7/9/2025 1.823.532 18,1% 47,7% 6 Eurobasket 2025 Απονομή μεταλλίου

στην Ελλάδα EPT1 14/9/2025 1.709.597 16,9% 50,8% 7 Eurobasket 2025 Τουρκία – Γερμανία

(δ’ περίοδος) EPT1 14/9/2025 1.705.638 16,9% 43,9% 8 Προκρ. Μουντιάλ Ελλάδα – Δανία

(α’ ημίχ.) Alpha 8/9/2025 1.655.673 16,4% 42,2% 9 Eurobasket 2025 Ισπανία – Ελλάδα

(δ’ περίοδος) EPT1 4/9/2025 1.604.779 15,9% 45,9% 10 Προκρ. Μουντιάλ Σκωτία – Ελλάδα

(α’ ημίχ.) Alpha 9/10/2025 1.498.550 14,9% 35,2%

Τηλεθεατές κατά μέσο όρο. ΤΛΘ: Μέση τηλεθέαση, ΤΛΜ: Μέσο τηλεμερίδιο (επί των ανοικτών δεκτών)

ΥΓ. Βεβαίως, οι αριθμοί αυτοί είναι τηλεοπτικοί. Ως έγραψα και πρόσφατα,η τηλεθέαση έχει αλλάξει, η μέτρηση μόλις το κατάλαβε. Σταδιακά, παγκοσμίως, οι μετρήσεις θα αφορούν και το streaming διότι, δεδομένα, αρκετοί παρακολούθησαν τα προαναφερθέντα παιχνίδια της λίστας από τάμπλετ, κινητό κλπ.

