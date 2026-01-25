Στο ίδιο έργο θεατές, επιστροφή στην… σκληρή πραγματικότητα

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τη νέα κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα, που δυστυχώς δεν τελειώνει σύντομα, την γκέλα με τον Ατρόμητο και τον Μπενίτεθ που συνεχίζει να κάνει πειράματα.

Γέλασε λίγο το χειλάκι μας την Πέμπτη στην Βουδαπέστη με το γκολ του Ζαρουρί και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και σήμερα Κυριακή επιστρέψαμε στην σκληρή ελληνική πραγματικότητα.

Εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν βλέπεται και όπως εδώ και καιρό έχω γράψει πλέον αποχαιρέτησε και την τετράδα στην απόλυτη καταστροφική αγωνιστική αποτυχία. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε τίποτα. Ο Βιτόρια έφυγε, ο Μπενίτεθ ήρθε και δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπως ήταν ο Παναθηναϊκός στην αρχή της σεζόν, που δεν μπορούσε να κερδίσει και ψαχνόταν ακριβώς το ίδιο είναι και τώρα έξι μήνες μετά.

Και το χειρότερο είναι, ότι βλέπω τον Μπενίτεθ να αντιμετωπίζει τα παιχνίδια σαν φιλικά προετοιμασίας. Με αλλαγές σχημάτων και παικτών σε κάθε ματς και χωρίς σταθερό πλάνο. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για μένα. Το ότι δεν βλέπω κάτι σταθερό από παιχνίδι σε παιχνίδι. Με άλλα πρόσωπα στην ενδεκάδα βλέπεις μία ομάδα να ψάχνεται στο γήπεδο και να έχει καλά δεκάλεπτα, 20λεπτά το πολύ χωρίς να είσαι σίγουρος τι θα δεις στο επόμενο ματς.

Στην Βουδαπέστη είδαμε έναν Παναθηναϊκό, που έπαιξε με ένα συγκεκριμένο πλάνο και έφυγε με αποτέλεσμα που του έδωσε την πρόκριση. Δεν έβγαλε μάτια, αλλά είδαμε κάτι που μας έκανε να πιστέψουμε, άντε μπας και γίνει τίποτα. Και έρχεται το σημερινό ματς και πάλι τα ίδια.

Ένα πρώτο ημίχρονο, που δεν πίστευες, ότι η μία ομάδα ήταν ο Παναθηναϊκός με μία ενδεκάδα χωρίς χαφ με αποτέλεσμα ο Ατρόμητος με χαφ παραπάνω να κυριαρχήσει. Ο Λαφόν κράτησε όρθια την ομάδα με το πέναλτι, που απέκρουσε. Την σκαπούλαρε ο Παναθηναϊκός στο τραγικό πρώτο του ημίχρονο και στο δεύτερο με τις αλλαγές που έκανε ο Μπενίτεθ διόρθωσε εν μέρει τα λάθη στην ενδεκάδα.

Η εικόνα της ομάδας με δύο χαφ παραπάνω ήταν καλύτερη είχε την κατοχή, αλλά οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες με κορυφαία την κεφαλιά του Τετέι. Και αντίστοιχα και ο Ατρόμητος είχε μία μεγάλη ευκαιρία με τον Τζούμπερ. Ο Ρενάτο σαν εξτρέμ προσπάθησε πολύ, έκανε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι εξτρέμ χαφ είναι. Και τα δύο εξτρέμ ο Παντελίδης και ο Πελίστρι έμειναν στον πάγκο μέχρι τέλος. Και αν ο Πελίστρι το γκολ δεν το έχει, ο Παντελίδης το έχει το γκολ και φώναζε πόσο πολύ έλειπε από την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να πει κάποιος για ποιο λόγο να μην παίξει καθόλου ο Ταμπόρδα, αλλά πέρα από τα πρόσωπα το πρόβλημα ήταν το σχέδιο. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν χαμένος στο γήπεδο, δεν πρέσαρε όπως έπρεπε και στο δεύτερο ημίχρονο είχε την κατοχή, αλλά τις περισσότερες φορές δεν ήξεραν οι παίκτες του τι να κάνουν την μπάλα. Και πήγαιναν, είτε σε σέντρα, είτε σε ατομική ενέργεια.

Δεν μπορώ να πιστέψω με τίποτα, όμως, ότι αυτό το ρόστερ δεν είναι ούτε καν για να μπει στην τετράδα. Και αυτό που βλέπω να έρχεται αν δεν υπάρξει βελτίωση και σταθερότητα είναι να καούν και οι παίκτες, που θα έρθουν. Ηδη δείτε τον Τετέι πως παίζει στον Παναθηναϊκό, που ψάχνεται και πως έπαιζε στην Κηφισιά, που ήταν ομάδα.

Ο Μπενίτεθ οφείλει να επιλέξει ένα σχέδιο, το δικό του σχέδιο σε όλα τα ματς να βρει μία ενδεκάδα σε πρωτάθλημα και μία ενδεκάδα σε Ευρώπη. Πλέον είναι τρεις μήνες στην ομάδα, έχει μάθει τους παίκτες και έρχονται και παίκτες που έχει ζητήσει και θέλει. Η χρονιά η φετινή έχει δρόμο ακόμα και η εικόνα του Παναθηναϊκού πρέπει να αλλάξει χθες…

*Oι παίκτες οφείλουν σε κάθε ματς στην Ελλάδα να δίνουν και την ψυχή τους, όπως και στην Ευρώπη. Η τετράδα έχει πετάξει έτσι όπως τα κατάφεραν όλοι, αλλά έχουν υποχρέωση μέχρι το τέλος να μπαίνουν το γήπεδο και όταν βγαίνουν από αυτό να μην μπορούν να περπατήσουν από την κούραση.