Πολύτιμο βαθμό η Λιντς στην έδρα της Έβερτον

Η Έβερτον και η Λιντς μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στο Λίβερπουλ, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 23η αγωνιστική της Premier League.

Το τελικό 1-1 αντανακλά την εικόνα ενός πολύ καλού αγώνα, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα ημίχρονο, από ένα γκολ και από ένα δοκάρι.

Η Λιντς κυριάρχησε στο πρώτο μέρος, ανοίγοντας το σκορ με τον Τζάστιν στο 28ο λεπτό και έχοντας δοκάρι στο 34’ με τον Κάλβερτ-Λιούιν.

Στην επανάληψη, η Έβερτον αντέδρασε δυναμικά και ισοφάρισε με ένα εξαιρετικό τελείωμα του Μπάρι στο 76’. Τρία λεπτά αργότερα, οι “εφοπλιστές” είχαν ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Γκουέι, αλλά το δυνατό του σουτ σταμάτησε στο δοκάρι.

Το αποτέλεσμα αφήνει και τις δύο ομάδες με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς καμία δεν κατάφερε να καθαρίσει το τρίποντο, παρά τις καλές στιγμές που δημιούργησαν.