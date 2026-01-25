Με έξι διψήφιους ο Παναθηναϊκός νίκησε το αξιόμαχο Μαρούσι (92-81), παρά το νωθρό ξεκίνημά του, και παραμένει στο κυνήγι του πλεονεκτήματος έδρας.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε και πάλι απουσίες, αφού πέρα από τους Κέντρικ Ναν και Τζέντι Όσμαν, εκτός έμεινε την τελευταία στιγμή και ο Όμερ Γιούρτσεβεν με ίωση, με τον Τούρκο τεχνικό να έχει στη διάθεσή του 10 παίκτες, αλλά να τους βλέπει όλους να σκοράρουν.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια βρήκε τα πατήματά του, με τη διαιτητική τριάδα παραλίγο να τινάξει την αναμέτρηση στον «αέρα» με τις απαράδεκτες αποφάσεις της, που έφεραν τον έντονο εκνευρισμό του Αταμάν, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και στο φινάλε του ματς.

Το «τριφύλλι» πλέον βρίσκεται στο 14-1 και συνεχίζει να κυνηγάει τον Ολυμπιακό, τον οποίο έχει να υποδεχθεί στο «T-Center» για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Stoiximan Greek Basketball League.

Eξαιρετικό πρόσωπο από το Μαρούσι, που παρουσιάστηκε αξιόμαχο, έπεσε στο 3-12, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις θα αποφύγει εύκολα τον υποβιβασμό και θα παραμείνει στην Stoiximan GBL.

Επιθετικός πλουραλισμός για τον Παναθηναϊκό, που είδε και όλους τους παίκτες να σκοράρουν, αλλά και τους Τι Τζέι Σορτς (13π., 4/6 διπ., 6 ασ.), Βασίλη Τολιόπουλο (12π., 2/5 τριπ., 5 ασ.), Τζέριαν Γκραντ (11π., 3/4 τριπ., 1/1 διπ.), Κώστα Σλούκα (10π., 2/2 διπ., 2/3 τριπ.) και Νίκο Ρογκαβόπουλό (10π., 2/4 διπ., 2/5 τριπ.) με διψήφιο αριθμό πόντων.

Από το Μαρούσι, πρωταγωνιστής ήταν ο Μαξίμ Σάλας με 20 πόντους (4/7 διπ., 2/3 τριπ., 7 ριμπ.), με τους Ντάριλ Μέικον και Σίλβιο Ντε Σόουζα (5/8 διπ., 9 ριμπ.) να προσθέτουν από 13.

Τραγικός Παναθηναϊκός, εύστοχο Μαρούσι και προβάδισμα

To παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες και τον Ντε Σόουζα με καλάθι και φάουλ να είναι αυτός που άνοιξε λογαριασμό μετά από 75". Ο Σάλας μάλιστα με τρίποντο στο 2' έκανε το 0-6, με τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού να έρχονται μετά από 2:25 λεπτά με τον Φαρίντ (2-6). Το «τριφύλλι» δεν είχε εύκολους πόντους στην επίθεση, με τον Σάλας να γράφει το 2-10 με καλάθι και φάουλ και τον Αταμάν μετά από 3:08 να αλλάζει όλη την πεντάδα! Ο Γ. Καλαϊτζάκης στο 5' διαμόρφωσε το 2-12, στην πρώτη διψήφια διαφορά του ματς, με τον Τολιόπουλο με βολές να βρίσκει σκορ για τους «πράσινους» μετά από 2 λεπτά (4-12). Ο Παναθηναϊκός ήταν εκτός τόπου και χρόνου και ο Γ. Καλαϊτζάκης με τρίποντο στο 8' έστειλε το Μαρούσι στο +12 (6-18), πριν ο Μέικον στο 9' κάνει το 10-23 με 2/2 βολές. Κάπου εκεί άρχισε να ξυπνάει η ομάδα του Αταμάν και με επιμέρους 9-2 μείωσε σε 19-25 στο τέλος του δεκάλεπτου.

Ξύπνησε το «τριφύλλι», ξέσπασε ο Αταμάν, αφού τα έκαναν μαντάρα οι διαιτητές

Ο Σορτς (5π.) με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου πήγε το σερί στο 11-2 για το 21-25, με τον Ρογκαβόπουλο (6π., 2/4 τριπ.) στα 51" να εξαφανίζει τη διαφορά και να γράφει το 24-25 (επιμέρους 14-2). Το πρώτο «πράσινο» προβάδισμα ήρθε και δια χειρός του Έλληνα άσου (8π.), που έκανε το 26-25 και τον Αταμάν να γίνεται έξαλλος και να μπαίνει στο γήπεδο για καθαρό φάουλ που δεν δόθηκε στον Ρογκαβόπουλο και ανύπαρκτο που σφυρίχτηκε στον Γκραντ. Έστω κι έτσι ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει να βρίσκει ρυθμό και με προσωπικό σερί 5-0 του Γκραντ προηγήθηκε με 31-26 στο 15'. Το Μαρούσι όμως δεν άφησε το «τριφύλλι» να ξεφύγει περισσότερο και με τρίποντο του Πάπας στο 17' μείωσε σε 33-31, με τους Φαρίντ και Γκραντ να απαντούν στο 28' για το 38-31. Ο Χουάντσο στο 19' με τρίποντο διαμόρφωσε το 43-35, με το ημίχρονο να βρίσκει τον Παναθηναϊκό μπροστά με 48-40 και επιμέρους 29-15 στο δεκάλεπτο.

Σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός, αλλά χωρίς να καθαρίσει το ματς

Ο Φαρίντ (8π.) στην έναρξη της τρίτης περιόδου πήγε τους «πράσινους» για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (50-40), με το Μαρούσι όμως να απαντάει άμεσα με σερί 5-0 και με τρίποντο του Κινγ από τη γωνία να μειώνει σε 50-45 στο 23'. Ο Ντε Σόουζα (9π.) μάλιστα με 1/2 βολές έκανε το 50-46, πριν μετά το επιθετικό ριμπάουντ φέρει τους φιλοξενούμενους και πάλι σε απόσταση βολής (50-48) για να φτάσει το επιμέρους στο 8-0. Λύση έδωσε ο Χουάντσο (8π.) στο 25' με απίθανο καλάθι και φάουλ για το 55-50, με τον Σορτς στον αιφνιδιασμό να γράφει το 57-50 στο 26'. Ο Αμερικανός άσος (13π.) είχε κέφια και στο 27' με τρίποντο διαμόρφωσε το 61-52, με τον Τολιόπουλο (10π.) στο 29' και πάλι από την περιφέρεια να επαναφέρει τη διαφορά στους 10 (66-56) και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 71-61.

Εύκολα στη νίκη, μίλησε και πάλι η νέα τάξη πραγμάτων...

Ο Παναθηναϊκός στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου προσπάθησε να βρει πόντους στο ανοικτό γήπεδο, αλλά δεν τα κατάφερε, με τομ Τολιόπουλο με 2/2 βολές να απαντά στον Μέικον στο 33' για το 75-65. Ο Σλούκας στο 34' έγινε ο 9ος από τους 10 παίκτες που είχε διαθέσιμους ο Αταμάν που σκόραρε με τρίποντο για το 78-65, με τους «πράσινους» να βάζουν πλέον και το θέαμα στο παιχνίδι τους με την τάπα του Φαρίντ και το κάρφωμα του Σαμοντούροβ (80-66). Κι όμως με τη διαφορά στους 14 οι διαιτητές κατάφεραν και πάλι να τα κάνουν μαντάρα, αφού έκλεισαν τα μάτια σε αντιαθλητικό του Πάπας στον Σλούκα, το οποίο μάλιστα είδαν και στο instant replay, αλλά η νέα τάξη πραγμάτων είναι... αλάνθαστη. Ο Φαρίντ (10π.) στο 35' διαμόρφωσε το 82-66, με τον να πηγαίνει τον Παναθηναϊκό στο +18 και να τελειώνει το ματς, την ίδια στιγμή που ο Αταμάν ειρωνικά προς τους διαιτητές ζητούσε να πάρει challenge για να αναβαθμιστεί το φάουλ του Σλούκα στον Γ. Καλαϊτζάκη κι αποθεωθεί από τον κόσμο. Το μόνο που απέμενε πλέον ήταν το τελικό σκορ, με το «τριφύλλι» να φτάνει στην επικράτηση με το 92-81 και να στρέφει το βλέμμα του στον «τελικό» κόντρα στη Βιλερμπάν στη Γαλλία (30/1, 21:45).

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 48-40, 71-61, 92-81

