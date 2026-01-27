Μορέτο: «Υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Μπόρνμουθ ο Μανδάς»

Το τυπικό της ανακοίνωσης απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χρήστου Μανδά στην Μπόρνμουθ.

Τα «κεράσια» ήρθαν σε συμφωνία με την Λάτσιο για την απόκτηση του διεθνή πορτιέρε, με τον Μανδά να ταξιδεύει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Ματέο Μορέτο, ο Μανδάς αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπόρνμουθ.

Έτσι, πλέον απομένει το τυπικό της ανακοίνωσης της μεταγραφής του Έλληνα τερματοφύλακα, που θα αγωνιστεί στην αγγλική ομάδα με την μορφή του δανεισμού από την Λάτσιο.

Η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει «ενοίκιο» 3 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 17 εκατ. ευρώ, η οποία θα μπορούσε να καταστεί υποχρεωτική εάν επιτευχθούν ορισμένοι αγωνιστικοί στόχοι.