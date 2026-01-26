Διέψευσε και ο ατζέντης του Ντέιβις τα περί αποχώρησης από τους Μάβερικς

Διαψεύδονται τα σενάρια που θέλουν τον Άντονι Ντέιβις να έχει ζητήσει trade από τους Μάβερικς.

Πριν από λίγες μέρες και ο ίδιος ο παίκτης είχε αναφερθεί στις φήμες, διαψεύδοντας τα σενάρια που τον ήθελαν στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα του Ντάλας.

Συνέχεια στο θέμα έδωσε και ο Αμερικανός ατζέντης του Ντέιβιτς, Ριτς Πολ, που τόνισε πως όλα είναι ψέματα και προϊόν φαντασίας των social media.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά είναι ψευδή νέα. Όταν έχεις έναν παίκτη που είναι σε μια ομάδα, δεν είναι ότι θέλεις να μετακινούνται παίκτες για να μετακινηθούν. Αν ένας παίκτης είναι ευτυχισμένος εκεί που είναι, τέλεια. Νοιάζεσαι για την οικογένεια των ανθρώπων, νοιάζεσαι για την ευημερία του παίκτη και σε νοιάζει αν είναι ευτυχισμένοι. Τώρα, από επιχειρηματικής άποψης, θέλεις παίκτες σε θέση να πληρώνονται. Δεν με νοιάζει πραγματικά από πού προέρχονται τα χρήματα, τα χρήματα μπορούν να προέρχονται από την 31η ομάδα του NBA, όσο με νοιάζει. Όσο ο παίκτης μου είναι σε θέση να πληρώνεται, αυτό είναι το μόνο που θέλω να κάνω... Αυτή η ιδέα ότι δεν θέλω έναν παίκτη κάπου, δεν είναι αλήθεια», ανάφερε στο podcast του «Game Over with Max and Rich».