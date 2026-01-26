«Δένει» τον Φερμίν Λόπεθ η Μπαρτσελόνα

Ο Φερμίν Λόπεθ συνεχίζει να κερδίζει ολοένα και περισσότερους πόντους στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Μπαρτσελόνα, με τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν να επιβεβαιώνουν ότι αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά πρότζεκτ των "μπλαουγκράνα".

Οι εξαιρετικές του επιδόσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τη διοίκηση του συλλόγου να κινείται ήδη για να τον “δέσει” με νέο, μακροχρόνιο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τα καταλανικά Μέσα, η Μπαρτσελόνα – έπειτα και από εισήγηση του Χάνσι Φλικ – έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επέκταση της συνεργασίας της με τον νεαρό μέσο έως το καλοκαίρι του 2031. Το νέο συμβόλαιο θα συνοδεύεται από σημαντική αναπροσαρμογή των αποδοχών του, σε μια προσπάθεια των Καταλανών να απομακρύνουν το ενδιαφέρον συλλόγων που παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του.

Όπως αναφέρει η “La Vanguardia”, οι δύο πλευρές έχουν φτάσει πλέον σε προφορική συμφωνία, με την υπογραφή να θεωρείται θέμα χρόνου. Το νέο deal προβλέπει αύξηση απολαβών της τάξεως του 50%, καθώς και διπλασιασμό της ρήτρας αποδέσμευσης, δείγμα της εμπιστοσύνης που δείχνει η Μπαρτσελόνα στο μέλλον του Φερμίν Λόπεθ.