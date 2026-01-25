Ίσως και αύριο στην Αθήνα ο Κραλ για τον Παναθηναϊκό

Άλλη μια αποκλειστικότητα του SDNA επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις καθώς απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τσέχου χαφ, Αλεξ Κραλ στον Παναθηναϊκό. Ισως μάλιστα είναι ως αύριο στην Αθήνα.

Ο Τσέχος κεντρικός μέσος αποτελεί την επιλογή του Μπενίτεθ για τις θέσεις 8-6, ζητώντας ένα box to box παίκτη με αμυντικογενή χαρακτηριστικά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μάχη της απόκτησης του καθώς το συμβόλαιο του τελειώνει το καλοκαίρι και δεν ήταν στις βασικές επιλογές της Ουνιόν. Με ένα μικρό ποσό της τάξεως κοντά στα 500.000 ευρώ θα αποκτήσει άμεσα τα δικαιώματα του και θα υπογράψει συμβόλαιο με το τριφύλλι.

Οπως έχουν επισημάνει τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση του έμοιαζε διαδικαστική και για αυτόν τον λόγο έμεινε χθες εκτός αποστολής της Ουνιόν. Αυτή την ώρα διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες με στόχο ο παίκτης να είναι αύριο στην Αθήνα και να κάνει ντεμπούτο με την Κηφισιά την επόμενη Κυριακή στη Λεωφόρο.

Παράλληλα οι πράσινοι συνεχίζουν την αναζήτηση για δύο ακόμα μέσους, καθώς η διαδικασία του ολικού rebuilding στο ρόστερ βρίσκεται σε εξέλιξη.

