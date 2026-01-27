Επίσημα στη Παρί Σεν Ζερμέν ο Ντρο Φερνάντες

Η μεγάλη «αρπαγή» του 18χρονου Ντρο Φερνάντες από την Παρί Σεν Ζερμέν έγινε επίσημη αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/1), με τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης να ανακοινώνουν την απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού από την Μπαρτσελόνα.

Ο 18χρονος, προϊόν των ακαδημιών της «Λα Μασία», υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030. Φέτος είχε συμμετοχές σε πέντε παιχνίδια με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα (λιγότερο από 150 λεπτά συνολικά στη La Liga και έναν αγώνα Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό), ενώ αγωνίστηκε και σε ορισμένα ματς της δεύτερης ομάδας.

Ο Ντρο Φερνάντες αποτελεί την πρώτη χειμερινή μεταγραφή της Παρί Σεν Ζερμέν και πιθανότατα τη μοναδική, με τους Παριζιάνους να καταβάλουν ποσό μεγαλύτερο της ρήτρας αποδέσμευσής του, η οποία ανερχόταν σε 6 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πηγές κοντά στην υπόθεση.

Για την εξέλιξη αυτή, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, δήλωσε στο Catalunya Radio: «Θα το συζητήσουμε όταν όλα έχουν οριστικοποιηθεί, γιατί η κατάσταση ήταν δυσάρεστη. Ήταν έκπληξη, καθώς είχαμε συμφωνήσει σε μια άλλη λύση για τα 18α γενέθλιά του. Ο εκπρόσωπός του μάς ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να τηρήσει όσα είχαμε συμφωνήσει».

Παρά τη μεταγραφή, οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο συλλόγων και των διοικήσεών τους δεν επηρεάστηκαν, σύμφωνα με πηγές. Ο πρόεδρος της Παρί, Νάσερ Αλ-Χελαϊφί, συνέβαλε μάλιστα στην επανασύνδεση της Μπαρτσελόνα με τον ευρωπαϊκό σύλλογο ECA.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, είχε σχολιάσει αρχές Ιανουαρίου: «Αυτό που θέλω να πω στους νεαρούς παίκτες της Λα Μασία είναι ότι είμαστε η Μπαρτσελόνα, μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Πρέπει να ζείτε για αυτά τα χρώματα. Δεν θέλω τίποτα άλλο».