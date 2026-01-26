Περιστέρι: Δωρεάν είσοδος στο ματς με τη Σαραγόσα

Το Περιστέρι Betsson ετοιμάζεται για το κομβικό ματς με τη Σαραγόσα (28/1) και ενημέρωσε το κοινό του πως το περιμένει στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με δωρεάν είσοδο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ με Σαραγόσα (Τετάρτη 28/1): Κλείστε τη θέση σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Την Τετάρτη 28/1 στις 20:30, το Περιστέρι Betsson παίζει τον «τελικό» της χρονιάς στην Ευρώπη και το γήπεδο πρέπει να βράζει! Η ομάδα μας αντιμετωπίζει την ισπανική Σαραγόσα και θέλει μόνο τη νίκη για να προκριθεί στους «8» του FIBA Europe Cup. Σε αυτόν τον αγώνα, κανείς δεν περισσεύει.

Γι’ αυτό, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε η είσοδος στο παιχνίδι να είναι ΔΩΡΕΑΝ για ΟΛΟΥΣ τους φιλάθλους.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ (3 ΒΗΜΑΤΑ)

Για την εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή ταλαιπωρίας, η διαδικασία είναι η εξής:

ΚΡΑΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ): Συμπληρώνετε υποχρεωτικά τη φόρμα συμμετοχής για εσάς, τους φίλους σας και τα μέλη της οικογένειάς σας ξεχωριστά, κάνοντας κλικ εδώ.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ (ΤΕΤΑΡΤΗ): Την ημέρα του αγώνα, προσέρχεστε στα εκδοτήρια του γηπέδου, δίνετε το όνομά σας και παραλαμβάνετε το δωρεάν εισιτήριο.

ΕΙΣΟΔΟΣ: Χρησιμοποιείτε το Gov.gr Wallet στο κινητό σας για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου και την είσοδό σας στις κερκίδες, όπως σε κάθε αγώνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χωρίς τη συμπλήρωση της φόρμας, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση του δωρεάν εισιτηρίου στα εκδοτήρια και κατ’ επέκταση η είσοδος στο γήπεδο.

Όλοι μαζί για την πρόκριση!