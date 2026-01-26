Ρόσα για Παναιτωλικό: «Έρχομαι στην ομάδα που αποκαλώ σπίτι»

Ο Φάρλεϊ Ρόσα αποκάλυψε στα social media ότι επιστρέφει για τρίτη φορά στον Παναιτωλικό.

Στο Αγρίνιο θα γυρίσει ο Φάρλεϊ Ρόσα, με τον Βραζιλιάνο να το κάνει γνωστό μέσω των social media.

Με το μήνυμα «επιστρέφω στην ομάδα που αποκαλώ σπίτι», έδειξε ξεκάθαρα το δέσιμο που θέλει να έχει με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Ο 32χρονος εξτρέμ είναι προ των πυλών της τρίτης του θητείας στους Αγρινιώτες, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει με τον Παναιτωλικό μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Κίνα και τη Γκουανγκντόνγκ.

Σε 74 παιχνίδια με τον Παναιτωλικό, μέτρησε 14 γκολ και 15 ασίστ, καταγράφοντας τα πιο παραγωγικά χρόνια της καριέρας του.

«Επιστρέφω για να βοηθήσω την ομάδα που αποκαλώ σπίτι. Ευχαριστώ τον Θεό που έχω ξανά αυτή την ευκαιρία. Vamos Παναιτωλικέ. Θα το κάνουμε ξανά».