VOGE: Νέος τιμοκατάλογος με σημαντικές εκπτώσεις

Η Mototrend SA ανακοινώνει το νέο της τιμοκατάλογο για το 2026, ο οποίος περιλαμβάνει μειώσεις τιμών έως και 600€ σε σημαντικά μοντέλα της Voge!

H γκάμα της Voge εμπλουτίζεται διαρκώς και σήμερα περιλαμβάνει 10 μοτοσυκλέτες, 8 scooter και 1 ATV, που σύντομα θα συμπληρωθούν με τα νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση του Μιλάνου και τα οποία αναμένονται στη χώρα μας λίαν συντόμως.

Πιο αναλυτικά, οι νέες μειωμένες τιμές αφορούν στα εξής μοντέλα:

R125 – 2.695€ (από 2.845€, μείωση 150€)

300 Rally – 4.295€ (από 4.395€, μείωση 100€)

DS525Χ – 5.795€ (από 6.245€, μείωση 450€)

DS625X – 6.795€ (από 6.895€, μείωση 200€)

DS900X – 9.995€ (από 10.495€, μείωση 500€)

SR4 Μax Smart – 5.995€ (από 6.495€, μείωση 500€)

X-Wolf 300 – 4.695€ (από 5.295€, μείωση 600€)