ΜΜΕ Μεξικού: «Ο ΠΑΟΚ πλησιάζει στις απαιτήσεις της Κρουζ Αζούλ για τον Σάντσες»

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Μεξικού, η πρόταση του ΠΑΟΚ πλησιάζει στις απαιτήσεις της Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες - Το χρονικό του ενδιαφέροντος των ασπρόμαυρων!

Στο... προσκήνιο παραμένει η υπόθεση του Μεξικανού πλάγιου μπακ, με τα τοπικά Μέσα να επανέρχονται με νεότερο ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρει πώς ο Δικέφαλος πλησιάζει τόσο τις απαιτήσεις του παίκτη όσο και της Κρουζ Αζούλ.

Από πλευράς ομάδας, η αρχική διάθεση να μην παραχωρήσει τον παίκτη φαίνεται πως αλλάζει, καθώς ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει ο David Espinosa, δημοσιογράφος του FOX Sports Mexico, ήδη κατέθεσε την βελτιωμένη προσφορά του, ενώ και ο ίδιος ο Σάντσες δίνει προτεραιότητα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νέα πρόταση των «ασπρόμαυρων» προς την ομάδα του Μεξικού περιλαμβάνει τόσο μελλοντική μεταπώληση όσο και μπόνους επίτευξης στόχων.

Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ

«Για έτοιμο σχέδιο σε περίπτωση αποχώρησης του Σάντσες», κάνουν λόγο οι Μεξικανοί, αποκαλύπτοντας και το πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

«Η πιθανή αποχώρηση του Χόρχε Σάντσες δεν είναι πλέον απλώς μια φήμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μια κίνηση που η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει εδώ και εβδομάδες. Ο ακραίος μπακ έφτασε ως μία από τις πιο σημαντικές ενισχύσεις για το πρότζεκτ του Νικολάς Λαρκαμόν, αλλά η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στην Ευρώπη -σε συνδυασμό με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που πλησιάζει- έχει σημάνει συναγερμό στη Λα Νόρια.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ ξεπέρασε τα απλά ερωτήματα. Ο ευρωπαϊκός σύλλογος βρίσκεται πλέον σε επίσημες συνομιλίες με την Κρουζ Αζούλ και μάλιστα υπέβαλε μια αρχική προσφορά την περασμένη εβδομάδα. Το διοικητικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον Ιβάν Αλόνσο, άρχισε να αξιολογεί επιλογές, επειδή αν ένα πράγμα είναι σαφές, είναι ότι το άμεσο μέλλον του ακραίου αμυντικού βρίσκεται όλο και πιο μακριά.

Για τη δεξιά πτέρυγα, το προπονητικό επιτελείο εργάζεται ήδη πάνω σε εσωτερικές επιλογές. Σε περίπτωση που ο Σάντσες φύγει για την Ευρώπη, η πρώτη λύση είναι η αναπροσαρμογή της ομάδας».