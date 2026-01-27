Σώθηκε στο φινάλε η Χιρόνα

Για 90'+4 λεπτά η Χετάφε κρατούσε στα χέρια της ένα πολύτιμο τρίποντο απέναντι στην ομάδα που είχε μόνο νίκες μέσα στο 2026.

Τελικά, όμως, ο Ρέις ήταν αυτός που είπε την τελευταία λέξη, με την Χιρόνα να… σώζει την παρτίδα και να φέρνει το τελικό 1-1. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει βαθιά ανάσα στους γηπεδούχους και ανεβάζει το ενδιαφέρον στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της La Liga έπεσε με την Χιρόνα να χάνει δύο βαθμούς, ωστόσο η ισοπαλία αυτή – η πρώτη μετά από τέσσερα παιχνίδια στο νέο έτος, όπου μετρά τρεις νίκες – φέρνει ικανοποίηση στο συγκρότημα του Μίτσελ. Αντίθετα, η Χετάφε χάνει την ευκαιρία να πάρει βαθιά “ανάσα” στη βαθμολογία.