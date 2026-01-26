Τηλεοπτικό συμβόλαιο - μαμούθ για την Μπενφίκα!

Η ομάδα της Λισσαβόνας υπέγραψε νέα διετή συμφωνία με την πλατφόρμα NOS που είναι η υψηλότερη όλων των εποχών στην Πορτογαλία.

Την επέκταση του τηλεοπτικού της συμβολαίου με την πλατφόρμα NOS μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ανακοίνωσε η Μπενφίκα. Η παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τους εντός έδρας αγώνες των αετών στο πορτογαλικό πρωτάθλημα (αλλά και τα αποκλειστικά ΄δικαιώματα του Benfica TV) έκλεισε στα 114.2 εκατομμύρια ευρώ.

Τα 57.1 εκατομμύρια για κάθε χρόνο αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, με την Μπενφίκα να αποκτά ένα στρατηγικό οικονομικό πλεονέκτημα απέναντι στον εγχώριο ανταγωνισμό