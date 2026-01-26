IFAB: Αύξηση των «αρμοδιοτήτων» του VAR, μείωση των καθυστερήσεων

Στην Ετήσια Επιχειρησιακή της Συνεδρίαση (Annual Business Meeting – ABM), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο υπό την προεδρία του Noel Mooney, Διευθύνοντος Συμβούλου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουαλίας, η IFAB επικεντρώθηκε σε διάφορα μέτρα με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ροής του αγώνα και τη μείωση των διακοπών του ρυθμού.

Μετά τα θετικά σχόλια σε παγκόσμιο επίπεδο για την αλλαγή που εισήχθη στους Κανόνες του Παιχνιδιού 2025/26, ώστε να αποτρέπεται η υπερβολική καθυστέρηση των τερματοφυλάκων στην κατοχή της μπάλας, συμφωνήθηκαν και άλλα μέτρα για τη μείωση των διακοπών του ρυθμού. Μία τέτοια τροποποίηση θα περιλάμβανε την εφαρμογή της αρχής της αντίστροφης μέτρησης σε πλάγια άουτ και επαναφορές από τέρμα, επιτρέποντας στους διαιτητές να ξεκινούν τη μέτρηση όταν οι παίκτες καθυστερούν την εκτέλεση αυτών των επανεκκινήσεων.

Κατόπιν εισηγήσεων των Ποδοσφαιρικών και Τεχνικών Συμβουλευτικών Επιτροπών της IFAB τον Οκτώβριο του 2025, η συνεδρίαση πρότεινε τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού που θα απαιτούν από τους παίκτες οι οποίοι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα ή αξιολόγηση εντός αγωνιστικού χώρου να αποχωρούν από το γήπεδο και να παραμένουν εκτός για καθορισμένο χρονικό διάστημα (το οποίο θα οριστεί) μετά την επανέναρξη του αγώνα. Επίσης, συμφωνήθηκε να επιβάλλεται χρονικό όριο δέκα δευτερολέπτων για τους παίκτες που αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο κατά την αντικατάστασή τους.

Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο του video assistant referee (VAR), η ABM συνέστησε η παρέμβαση του VAR να παραμείνει περιορισμένη σε τέσσερις καταστάσεις που αλλάζουν την εξέλιξη του αγώνα (γκολ/μη γκολ, πέναλτι/μη πέναλτι, κόκκινες κάρτες και λανθασμένη ταυτοποίηση), αλλά με τρεις συγκεκριμένες επεκτάσεις που δεν θα διακόπτουν υπερβολικά τη ροή του παιχνιδιού ούτε θα επιβραδύνουν τον ρυθμό.

Η ABM πρότεινε ότι, όταν υπάρχει σαφής πραγματική απόδειξη, οι αξιωματούχοι του βίντεο θα πρέπει να επιτρέπεται να επανεξετάζουν κόκκινες κάρτες που προέκυψαν από εσφαλμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα, καθώς και περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης στις οποίες τιμωρείται λανθασμένα η λάθος ομάδα για παράβαση που οδηγεί σε κόκκινη ή κίτρινη κάρτα. Επιπλέον, προτάθηκε να δίνεται στις διοργανώσεις η δυνατότητα επιλογής να επιτρέπουν στους αξιωματούχους του βίντεο να επανεξετάζουν περιπτώσεις ξεκάθαρα λανθασμένα καταλογισμένου κόρνερ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό μπορεί να γίνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση της επανέναρξης.

Η ABM συμφώνησε να συνεχιστούν οι δοκιμές για το οφσάιντ και παρείχε περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην ημιαυτόματη τεχνολογία οφσάιντ, καθώς και για τη συνεχιζόμενη, υπό την ηγεσία της FIFA, δοκιμή του Football Video Support, τα οποία έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε διοργανώσεις της FIFA και σε αρκετά εθνικά πρωταθλήματα.

Η ABM ενημερώθηκε επίσης για δοκιμές που αφορούν τη χρήση καμερών σώματος από διαιτητές σε επίπεδο βάσης και ανώτερων κατηγοριών και εξέφρασε τη στήριξή της στην ενσωμάτωση της χρήσης τους ως επιλογή για τις διοργανώσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Τέλος, η ABM καθορίζει την ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της IFAB, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Ουαλία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.