Μορέτο: «Μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία ο Καλάμπρια» (pic)

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα μπορούσε να επιστρέψει στην Serie A ακόμα και μέσα σε αυτή την μεταγραφική περίοδο.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια μεταγράφηκε το καλοκαίρι του 2025 στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028, ενώ αποτελεί τον βασικό δεξιό μπακ της ομάδας και δεδομένα έχει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ματέο Μορέτο ωστόσο υποστήριξε ότι ο έμπειρος ακραίος οπισθοφύλακας βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της πατρίδας του και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ιταλία ακόμα και στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε ότι την τελευταία εβδομάδα του μεταγραφικού «παραθύρου» μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που θα τον φέρουν πίσω στην Serie A, δίχως πάντως να κατονομάσει τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον άσο του «Τριφυλλιού».