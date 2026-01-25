Πετρόπουλος μετά το Κολοσσός-Ολυμπιακός: «Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν από μόνα τους, καραγκιόζηδες!»

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος με ανάρτηση του στο instagram αποκάλυψε πως κόπηκαν τα φρένα του αυτοκινήτου του, σημειώνοντας πως ελπίζει να είναι τυχαίο γεγονός.

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προέβη ο Ανδρέας Πετρόπουλος μετά την αναμέτρηση του Κολοσσού Ρόδου με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα ο παίκτης των Ροδιτών με ανάρτηση του στο instagram αποκάλυψε πως κόπηκαν τα φρένα του αυτοκινήτου του, σημειώνοντας πως ελπίζει να είναι τυχαίο γεγονός.

Αναλυτικά έγραψε:

«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους... Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωηση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες».

Nα θυμίσουμε πως η αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό στιγματίστηκε από ένα επεισόδειο μεταξύ του Πετρόπουλου και του Σάσα Βεζένκοφ, απειλήθηκε σύρραξη, ωστόσο η ψυχραιμότεροι ηρέμησαν τα πνεύματα.