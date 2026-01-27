Ξέσπασμα Γιαμπουσέλε για την Μινεσότα: «Αυτό που συμβαίνει είναι ακατανόητο»

Ο Γάλλος φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς με ανάρτησή του στα social media, τοποθετήθηκε για όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, μετά τις δολοφονίες της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στην Μινεσότα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε:

«Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Μινεσότα, και παρόλο που είμαι Γάλλος, δεν μπορώ να σιωπήσω. Αυτό που συμβαίνει είναι ακατανόητο.

Μιλάμε για δολοφονίες εδώ, αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει, η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Υποστηρίζω τη Μινεσότα».