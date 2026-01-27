Ξέσπασμα Γιαμπουσέλε για την Μινεσότα: «Αυτό που συμβαίνει είναι ακατανόητο»

Αναλυτικά το μήνυμα του Γκερσόν Γιαμπουσέλε:
«Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Μινεσότα, και παρόλο που είμαι Γάλλος, δεν μπορώ να σιωπήσω. Αυτό που συμβαίνει είναι ακατανόητο.
Μιλάμε για δολοφονίες εδώ, αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει, η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Υποστηρίζω τη Μινεσότα».
I can't stop thinking about the tragic events unfolding in Minnesota, and even though I'm French, I can't remain silent. What's happening is beyond comprehension. We're talking about murders here, these are serious matters. The situation must change, the government must stop…— Guerschon Yabusele (@yabusele28) January 26, 2026