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Αυτομάτως με αυτή τη συνεργασία εκτοξεύονται οι δυνάμεις του Αντώνη Σαμαρά και ο πρώην πρωθυπουργό... κατεβαίνει με άλλον αέρα στην εκλογική μάχη.