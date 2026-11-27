Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ O πραγματικός λόγος που διέκοψε την περιοδεία του ο Σαμαράς 27-11-2026 13:07 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Μια απόφαση που αιφνιδίασε και η δικαιολογία που βγήκε προς τα έξω δεν έπεισε. Γιατί ο Σαμαράς αποχώρησε πριν το προκαθορισμένο από τη Βόρεια Ελλάδα και επέστρεψε στην Αθήνα. Διαβάστε τι έγινε με ένα κλικ στο instanews.gr Η Μίλαν το είδε και το τιμώρησε: Το λάθος που έφερε το μπλακ άουτ του Ολυμπιακού menshouse.gr Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Οι φήμες εγκυμοσύνης και η πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά (Pic) dailymedia.com.gr O πραγματικός λόγος που διέκοψε την περιοδεία του ο Σαμαράς instanews.gr Έχουμε καταλάβει γιατί παίρνει ο ΠΑΟΚ τον Τζάστιν Άντερσον; menshouse.gr 10 ερωτήσεις από το πανεύκολο στο σχεδόν αδύνατο: Το 90% κάνει πάνω από 2 λάθη σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ! Εσύ; menshouse.gr Κόντρα στη Νόρτζελαντ φάνηκε τι παίκτη πήρε ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Επενδύει στο lifestyle ο Μητσοτάκης: Η νέα λαμπερή μεταγραφή της ΝΔ instanews.gr «Στον κόρφο μου ένα φίδι, ευάλωτη στα λούσα, στα λεφτά»: Το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα που εξαγρίωσε το κοινό της Άννας Βίσση dailymedia.com.gr O πραγματικός λόγος που διέκοψε την περιοδεία του ο Σαμαράς SHARE