Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Μια απόφαση που αιφνιδίασε και η δικαιολογία που βγήκε προς τα έξω δεν έπεισε. Γιατί ο Σαμαράς αποχώρησε πριν το προκαθορισμένο από τη Βόρεια Ελλάδα και επέστρεψε στην Αθήνα.