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Κάνει θόρυβο με το καλημέρα: Οι 3 δημοσιογράφοι που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά

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Ηχηρά ονόματα στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά.

Δείτε ποιοι μπαίνουν στο ψηφοδέλτιό του στο dailymedia.com.gr

Κάνει θόρυβο με το καλημέρα: Οι 3 δημοσιογράφοι που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά