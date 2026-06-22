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Πόσο λάθος κάνουν για τον Ζοτς…

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Το 99% των οπαδών του Παναθηναϊκού δεν ανέβηκαν στα ουράνια με την είδηση της επιστροφής του Ομπράντοβιτς μόνο επειδή αυτή θα φέρει τίτλους και επιτυχίες.

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Πόσο λάθος κάνουν για τον Ζοτς…