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Αλέξανδρος Ρήγας εναντίον ΕΡΤ: Η αλλαγή στο σενάριο που οδήγησε σε εξώδικα

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Αυτό που ξεκίνησε ως μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία κατέληξε σε διακοπή γυρισμάτων, ανταλλαγή εξωδίκων και ανοιχτή σύγκρουση με τη δημόσια τηλεόραση.

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Αλέξανδρος Ρήγας εναντίον ΕΡΤ: Η αλλαγή στο σενάριο που οδήγησε σε εξώδικα