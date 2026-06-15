Αλέξανδρος Ρήγας εναντίον ΕΡΤ: Η αλλαγή στο σενάριο που οδήγησε σε εξώδικα

Αυτό που ξεκίνησε ως μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία κατέληξε σε διακοπή γυρισμάτων, ανταλλαγή εξωδίκων και ανοιχτή σύγκρουση με τη δημόσια τηλεόραση.

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