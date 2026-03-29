Μέγα φιάσκο των ερυθρόλευκων που ηττήθηκαν ξανά από τον ΖΑΟΝ στα προημιτελικά με 3-0 σετ και με 2-0 νίκες μένουν εκτός 4αδας. Στον αέρα και το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τον Ολυμπιακό.

Ο ΖΑΟΝ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ολυμπιακό, φτάνοντας στο 2-0 στη σειρά και στην πρόκριση για τα ημιτελικά της Volley League Γυναικών, αφήνοντας εκτός τετράδας τις «ερυθρόλευκες» για πρώτη φορά από το 2007.

Η ομάδα της Κηφισιάς περιμένει πλέον το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Πανιώνιο και ΑΕΚ (1-1) για να μάθει τον αντίπαλό της στα ημιτελικά, όπου η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκες» στρέφονται πλέον στους αγώνες για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας την έξοδο στην Ευρώπη.

Το ματς

Το ξεκίνημα ήταν καταιγιστικό για τον ΖΑΟΝ, που με πίεση στο σερβίς και αποτελεσματικότητα στην επίθεση προηγήθηκε γρήγορα 8-4 και 12-4, φτάνοντας ακόμη και στο +10 (15-5). Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να αντιδράσει και το σετ έκλεισε εύκολα στο 25-13.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ. Ο ΖΑΟΝ μπήκε ξανά δυνατά, πήρε προβάδισμα 10-5 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το 16-9 και το 18-10. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στο 22-11, πριν ο Ολυμπιακός μειώσει προσωρινά σε 23-17 και 23-18. Ωστόσο, οι γηπεδούχες κράτησαν την ψυχραιμία τους και έκαναν το 2-0 με 25-18.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα και προηγήθηκε 5-7, με το παιχνίδι να πηγαίνει πόντο-πόντο μέχρι το 10-10. Εκεί ο ΖΑΟΝ ανέβασε ρυθμό, ξέφυγε 13-10 και στη συνέχεια 17-11 και 19-13, αποκτώντας καθαρό προβάδισμα. Οι «ερυθρόλευκες» μείωσαν σε 22-18, όμως ο ΖΑΟΝ διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το σετ με 25-20, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη πρόκριση.

Διαιτητές: Νικάκης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Τσιμπινός, Επόπτες: Γεώργας, Πετρόπουλος, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-7, 21-20, 25-13

2ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-18

3ο σετ: 7-8, 16-10, 21-15, 25-20

Τα σετ: 3-0 (25-13, 25-18, 25-20) σε 78′.

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 5 άσσους, 43 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 26 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 6 (3/4 επ., 3 μπλοκ), Τικμανίδου 14 (11/20 επ., 3 άσσοι, 43% υπ. – 22% άριστες), Αλεξάκου 17 (13/31 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 67% υπ. – 58% άριστες), Γράβαρη 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (2/2 επ.), Ζιώγα 13 (11/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μπελιά (λ, 62% υπ. – 25% άριστες), Φουμάκη, Τεϊσέιρα (0/1 επ.), Νικόλοβα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (1/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Τερζόγλου 2 (0/7 επ., 2 μπλοκ), Καρκάσες 10 (7/26 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (13/23 επ., 1 μπλοκ, 27% υπ.-09% άριστες), Κονέο 1 (0/13 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ.-19% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 62% υπ.-54% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου 2 (2/7 επ., 83% υπ.-67% άριστες), Οικονομίδου 3 (3/9 επ.).