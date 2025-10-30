Ο Ολυμπιακός συνέχισε ιδανικά την πορεία του στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32» του CEV Champions League Γυναικών, μετά τη νίκη του με 3-0 σετ επί της Αστερίξ στο Βέλγιο.

Οι «ερυθρόλευκες» έκαναν το 2/2 απέναντι στην Αστερίξ, επαναλαμβάνοντας το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στο «Μελίνα Μερκούρη».

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς κυριάρχησε στο σερβίς, σημειώνοντας 10 άσσους. Κορυφαία σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Μιλίτσα Κούμπουρα, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους.

Στο πρώτο σετ, οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το 13-13, όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμό και, με άσσο της Στεβάνοβιτς, πήρε προβάδισμα που διατήρησε μέχρι τέλους, κατακτώντας το σετ με 25-21.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, με την Κούμπουρα και την Αμπντεραχίμ να πρωταγωνιστούν επιθετικά. Παρά την πίεση της Αστερίξ, οι «ερυθρόλευκες» έμειναν συγκεντρωμένες και με άσσο της Αμπντεραχίμ έκλεισαν το σετ 25-20, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Το τρίτο σετ ήταν πιο αμφίρροπο, με τις Βελγίδες να παίρνουν προβάδισμα, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε εντυπωσιακά στο φινάλε. Η Τερζόγλου, με δύο συνεχόμενους άσσους, ολοκλήρωσε την ανατροπή και «σφράγισε» τη νίκη με 25-23, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βάσας του Γιάννη Αθανασόπουλου, με στόχο μία θέση στους ομίλους. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στου Ρέντη, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 13 Νοεμβρίου στην Ουγγαρία.

Τα σετ: 0-3 (21-25, 20-25, 23-25)

*Οι πόντοι της Αστερίξ προήλθαν από 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 10 άσσους, 45 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων

ΑΣΤΕΡΙΞ ΜΠΕΒΕΡΕΝ (Κρις Βάσνικ): Βαν Σας 2 (2/4 επ.), Οβερβάτερ, Κορεβαάρ 12 (8/15 επ., 4 άσσοι), Κος 8 (8/21 επ., 40% υπ., 13% άριστες), Στράγκιερ 12 (12/39 επ., 39% υπ., 19% άριστες), Μέιγερς 3 (3/12 επ.), / Ντεμπούκ (λ, 53% υπ., 29% άριστες), Νέουφκενς, Γκίλσον 8 (7/16 επ., 1 μπλοκ), Φράνσεν 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ), Μπέρτελς 1 (1/6 επ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 4 (0/2 επ., 4 μπλοκ), Κούμπουρα 13 (12/28 επ., 1 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 11 (5/8 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 10 (8/18 επ., 2 άσσοι, 60% υπ., 27% άριστες), Κόνεο 11 (11/23 επ., 50% υπ., 20% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 38% υπ., 38% άριστες), Σαμπάτη (λ), Τερζόγλου 7 (3/4 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ),