Στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Γιαπάνης!

Ένας από τους πιο ανερχόμενους προπονητές σε Ελλάδα και Κύπρο έρχεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ για αντικαταστάτης του Γιώργου Γιάτση.

Ο Κύπριος τεχνικός Γιάννης Γιαπάνης αποτελεί την επιλογή του ΠΑΟΚ για να διαδεχθεί τον Γιώργο Γιάτση στην άκρη του πάγκου!

Η προπονητική του πορεία ξεκίνησε το 2004 από την Ανόρθωση, όπου εργάστηκε ως βοηθός μέχρι το 2013, έχοντας στο μεταξύ μια τριετία στο τεχνικό τιμ της Εθνικής Κύπρου.

Το 2013 ανέλαβε τα ηνία του Απόλλωνα Λεμεσού, καθοδηγώντας τον μέχρι το 2017, προτού επιστρέψει στην Ανόρθωση για μία διετία (2017-2019). Ακολούθησαν σύντομες θητείες στον Παφιακό και στην Ολυμπιάδα Νεάπολης.

Από το 2020 μέχρι και σήμερα βρίσκεται στον πάγκο του Απόλλωνα Λεμεσού ως πρώτος προπονητής, οδηγώντας την ομάδα σε σημαντικές διακρίσεις και κατακτήσεις τίτλων.

Το αποψινό φιλικό (27/9) θα είναι το τελευταίο του με τον Απόλλωνα, καθώς αμέσως μετά θα αναχωρήσει για Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στον ΠΑΟΚ.