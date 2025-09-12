Σπουδαία μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από τα ασπρόμαυρα ο διεθνής Αμερικανός κεντρικός, Μάξουελ Χολτ!

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί την μεταγραφή... βόμβα της χρονιάς στη Volley League, καθώς βρίσκεται μια ανάσα από τον Μάξουελ Χολτ, έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς που έχουν παίξει στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Και «μπαμ» και «μπουμ» από τον ΠΑΟΚ! Μετά από σπουδαίες κινήσεις των ιθυνόντων του τμήματος, ο Δικέφαλος βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μάξουελ Χολτ, ένας εκ των κορυφαίων κεντρικών που έχουν αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.

Ο Χολτ, γεννημένος στις 12 Μαρτίου 1987, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς που αγωνίστηκαν στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, με τη μεταγραφή του να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ηχηρές της Volley League.

Απόφοιτος του Penn State, έκανε το πρώτο του βήμα στην ευρωπαϊκή καριέρα το 2009 με τη φανέλα της Βερόνα, όπου είχε συμπαίκτη τον Γίρι Κόβαρ (πρώην Παναθηναϊκό και φέτος στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου).

Στη συνέχεια πέρασε από σημαντικούς συλλόγους: την Πιατσέντζα (2011-2013, 2021-2022), τη Ντινάμο Μόσχας (2013-2016), τη Μόντενα (2016-2020), τη Μόντσα (2020-2021), ενώ τα τελευταία τρία χρόνια αγωνίστηκε στην Κίνα με τις Μπεζίνγκ Μπάικ και Σαγκάη Μπράιτ.

Έχει τρομερές παραστάσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα, αλλά και τις διεθνείς διοργανώσεις με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (έχει δύο χάλκινα μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες με το δεύτερο να έρχεται πέρσι το καλοκαίρι στο Παρίσι), της οποίας υπήρχε βασικό στέλεχος για πολλά χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει διαμηνύσει στους εκπροσώπους του Μασό ότι δεν θα τον αφήσουν να φύγει τόσο εύκολα, ειδικά από την στιγμή που έχουν πέσει... υπογραφές, ωστόσο οι άνθρωποι του Δικεφάλου κινήθηκαν γρήγορα στην αγορά καταλήγοντας σε ένα σπουδαίο όνομα, με τον Χολτ μάλιστα να εμφανίζεται θετικός από την πρώτη στιγμή της προσέγγισής του από τους ασπρόμαυρους.

Δείτε μερικά από τα πλούσια highlight του: