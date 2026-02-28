Moto GP: Ο Μπετζέκι poleman στην Ταϊλάνδη

Ο Μάρκο Μπετζέκι επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο Grand Prix της Ταϊλάνδης, που είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς στο MotoGP, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές, παρά την πτώση που είχε.

Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia είχε «δείξει τις προθέσεις του» από την προηγούμενη ημέρα κατά την διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, σημειώνοντας νέο ρεκόρ πίστας και τερματίζοντας σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τους αντιπάλους του.

Ο Μπετζέκι ήταν και πάλι ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές και θα εκκινήσει από την pole position τόσο στον αγώνα σπριντ σήμερα (28/2) το απόγευμα, όσο και στο Grand Prix της Κυριακής (1/3).

Ο 27χρονος Ιταλός, ωστόσο, έπεσε δύο φορές το πρωί του Σαββάτου, πρώτα κατά την διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών και στην συνέχεια στο τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, όταν ήταν σε καλό σημείο για να βελτιώσει την επίδοση του. Αφού παρέμεινε στα γόνατα για λίγα λεπτά για να συνέλθει, σηκώθηκε γρήγορα και περπάτησε προς το pit box του χωρίς να δείξει κανένα σημάδι ενοχλήσεων. Όπως και στις κατατακτήριες δοκιμές, ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής Μαρκ Μαρκεθ (Ducati) κατέλαβε την δεύτερη θέση, αλλά αυτήν την φορά με μόλις 35 χιλιοστά του δευτερολέπτου διαφορά.

Ο Ισπανός αναβάτης στοχεύει σε έναν όγδοο τίτλο στην μεγάλη κατηγορία, κάτι που θα του επιτρέψει να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ιταλού θρύλου, Τζιάκομο Αγκοστίνι, ενώ τρίτος θα εκκινήσει ο συμπατριώτης του, Ραούλ Φερνάντεθ (Aprilia-Trackhouse).