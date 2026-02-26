Peugeot: Ιδού το «λιοντάρι» 9X8 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (vid)

Η Peugeot Sport παρουσίασε σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, στο κέντρο του Παρισιού και στο εμβληματικό Atelier Vendôme, τη νέα εμφάνιση των #93 και #94 Peugeot 9X8, στο πλαίσιο εκδήλωσης που μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Peugeot στο YouTube.

Έτοιμο για τη σεζόν 2026 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC), το Peugeot 9X8 θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην πίστα με τα νέα του χρώματα στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς, τα 1.812 χιλιόμετρα του Κατάρ, στις 28 Μαρτίου.

Η εμφάνιση του Peugeot 9X8 για το 2026 είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ Peugeot Design και Peugeot Sport, προσφέροντας μια νέα, πιο έντονη ερμηνεία των «Hypergraphs» — της σχεδιαστικής ταυτότητας που δημιουργήθηκε για να εκφράσει τη “γλώσσα” των επιδόσεων της Peugeot Sport.

Τα Hypergraphs αποτελούν μια δυναμική απόδοση του εμβληματικού μοτίβου με τις τρεις νυχιές, στοιχείο-υπογραφή που συναντάται σε όλη τη γκάμα της μάρκας, με διαβαθμισμένες γραμμές που παραπέμπουν σε ταχύτητα και συνεχή κίνηση.

Παράλληλα, συμβολίζουν και τη συνεχή ροή εκατομμυρίων δεδομένων: την ανάλυση και αξιοποίησή τους, δηλαδή, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε ένα πρωτάθλημα όπου οι διαφορές είναι οριακές.

Τα ιστορικά χρώματα του GTi: λευκό, μαύρο και κόκκινο

Για το 2026, τα Peugeot 9X8 υιοθετούν τα ιστορικά χρώματα των Peugeot GTi, που πρωτοεμφανίστηκαν με το εμβληματικό Peugeot 205 GTi το 1984. Το χαρακτηριστικό λευκό Okenite βρίσκεται στο επίκεντρο και αποτελεί επίσης το χρώμα λανσαρίσματος του νέου Peugeot E-208 GTi.

Η ίδια οπτική μεταφέρεται και στο νεότερο μέλος της γκάμας, επίσης προϊόν συνεργασίας Peugeot Design και Peugeot Sport: το E-208 GTi.

Τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο των 24 Ωρών του Le Mans, η Peugeot παρουσίασε στο κοινό το E-208 GTi, με έμφαση στην οδηγική απόλαυση, τον δυναμισμό και τις κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του, χάρη στους 280 ίππους. Στην ίδια διοργάνωση, στο Peugeot Sport Fanzone, παρουσιάστηκε και ένα 9X8 εμπνευσμένο από τον σχεδιασμό GTi, ως μοναδικό show car που κέρδισε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις.

«Χρονιά GTi» και πλήρης υιοθέτηση της νέας ταυτότητας από την ομάδα

Ενόψει της «Χρονιάς GTi», η Peugeot προχωρά ένα βήμα πιο πέρα στην έκφραση της γαλλικής της ταυτότητας, υιοθετώντας ένα ολοκαίνουργιο livery αφιερωμένο στο GTi για τα αγωνιστικά Peugeot 9X8 #93 και #94 που θα συμμετάσχουν στο WEC 2026.

Η νέα εμφάνιση υιοθετείται από ολόκληρη την ομάδα Peugeot TotalEnergies, με εφαρμογές στις αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, στον ρουχισμό της ομάδας και σε κάθε επιφάνεια όπου αποτυπώνεται η νέα σχεδιαστική ταυτότητα.

Ο Matthias Hossann, Επικεφαλής Σχεδίασης της Peugeot, δήλωσε: «Η νέα εμφάνιση του Peugeot 9X8 αποτελεί πρωτίστως απόδειξη της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ Peugeot Design και Peugeot Sport. Τα Hypergraphs, που αποτυπώνουν τις θρυλικές τρεις νυχιές και εκφράζουν τις έννοιες της απόδοσης και της σύγχρονης αισθητικής, συνδυάζονται με έναν χρωματικό συνδυασμό που αποδίδει το πνεύμα του θρυλικού Peugeot GTi. Στόχος μας είναι να προσθέσουμε μια επιπλέον δόση συναισθήματος και απόλαυσης σε κάθε γύρο που ολοκληρώνει το Peugeot 9X8».

Ο Alain Favey, CEO της Peugeot, ανέφερε: «Η νέα εμφάνιση του Peugeot 9X8 αποτυπώνει ιδανικά τη φιλοδοξία της μάρκας να διατηρήσει ζωντανό τον θρύλο του Peugeot GTi, μέσα από έναν κομψό συνδυασμό μοναδικής κληρονομιάς και τεχνολογικής υπεροχής. Εκφράζει τη συνέργεια μεταξύ των επιδόσεων της ομάδας στην πίστα και, σύντομα, στον δρόμο, με κοινό στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες και στο κοινό την κορυφαία οδηγική απόλαυση σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Peugeot».

Ο Emmanuel Esnault, Team Principal της Team Peugeot TotalEnergies, πρόσθεσε: «Η αποκάλυψη της νέας εμφάνισης αποτελεί πάντοτε μια καθοριστική στιγμή για τη μάρκα και για την Team Peugeot TotalEnergies. Συμβολίζει την έναρξη μιας νέας σεζόν και μιας νέας δυναμικής, με ανανεωμένες φιλοδοξίες, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στην κληρονομιά και την ταυτότητα της Peugeot. Η εμφάνιση εκφράζει πλήρως το πνεύμα του project και τη στενή σύνδεση μεταξύ αγώνων και μάρκας. Παράλληλα, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να φέρουμε κοντά τους συνεργάτες μας και να μοιραστούμε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή που σηματοδοτεί την εκκίνηση της σεζόν 2026. Ανυπομονούμε να το δούμε στην πίστα του Κατάρ, στον εναρκτήριο αγώνα του πρωταθλήματος».