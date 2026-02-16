Ο snow master Elfyn Evans ηγείται για την Toyota Gazoo Racing-WRT στο Ράλι Σουηδίας

Η ομάδα Toyota Gazoo Racing World Rally Team εξασφάλισε τις θέσεις στο βάθρο για δεύτερη φορά σε ισάριθμους γύρους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι FIA 2026, με τον Elfyn Evans να κατακτά άλλη μια νίκη στα χιόνια του Ράλι Σουηδίας, ηγούμενος ενός εμφατικού 1-2-3-4 στον τερματισμό.

Μετά το 1-2-3 στο Ράλι Μόντε Κάρλο του περασμένου μήνα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας κατασκευαστής κατακτά όλες τις θέσεις του βάθρου σε συνεχόμενους γύρους του WRC από τότε που το έκανε η Citroën το 2010. Το κατόρθωμα αυτό είχε επιτευχθεί τελευταία φορά στους δύο πρώτους αγώνες μιας σεζόν, όταν η Audi το έκανε στο Μόντε Κάρλο και τη Σουηδία το 1984.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο Evans και ο συνοδηγός του Scott Martin κερδίζουν το μοναδικό καθαρά χειμερινό ράλι του WRC και η τρίτη τους νίκη στην Σουηδία συνολικά. Αυτό καθιστά τον Ουαλό Evans έναν από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της

διοργάνωσης εκτός των σκανδιναβικών χωρών, καθώς ισοφαρίζει τον αριθμό των νικών που πέτυχε ο teammate του Sébastien Ogier, ενώ επίσης ισοφαρίζει και τους Kenneth Eriksson και Tommi Mäkinen που έχουν από τρεις νίκες.

Όπως και το 2025, η νίκη του Evans ήρθε μετά από μια συναρπαστική μάχη με τον teammate του Takamoto Katsuta, η οποία κράτησε μέχρι την τελευταία ημέρα. Ο Evans είχε παραχωρήσει το προβάδισμα στον Katsuta αργά την Παρασκευή, αφού αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες, τερματίζοντας δεύτερος, αλλά ανέκτησε την πρωτοβουλία το Σάββατο και πήρε προβάδισμα 13,3 δευτερολέπτων στο τελευταίο σκέλος.

Οι Evans και Katsuta κατέκτησαν από μία νίκη στο διπλό πέρασμα της ειδικής διαδρομής Västervik το πρωί της Κυριακής, αλλά ο Evans έκανε σημαντική επίδοση στην Power Stage που τερμάτισε τον αγώνα για να σφραγίσει τη νίκη με 14,3 δευτερόλεπτα διαφορά. Επίσης, ξεπέρασε τον Katsuta κατά ένα δευτερόλεπτο, κατακτώντας την κορυφή της κατάταξης της Super Sunday και τερματίζοντας δεύτερος στην Power Stage, μόλις 0,1 δευτερόλεπτα μακριά από τον καλύτερο χρόνο, για να αποκτήσει μια σημαντική διαφορά 34 βαθμών και να πάρει το προβάδισμα του πρωταθλήματος.

Με συνοδηγό τον Aaron Johnston, ο Ιάπωνας οδηγός Katsuta εντυπωσίασε για άλλη μια φορά στους ταχύτατους χιονισμένους δρόμους, τερματίζοντας στο βάθρο για δεύτερο συνεχόμενο Ράλι Σουηδίας και για όγδοη φορά στην καριέρα του στο WRC. Ο νεαρός Φινλανδός οδηγός Sami Pajari, μαζί με τον συνοδηγό του Marko Salminen, έλαμψε επίσης στις χειμερινές συνθήκες, τερματίζοντας τρίτος στην γενική κατάταξη, αφήνοντας πίσω του ένα δύσκολο Ράλι Μόντε Κάρλο. Μετά από δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές το Σάββατο, ο Pajari μπήκε στην τελευταία ημέρα με διαφορά 12,1 δευτερολέπτων πίσω από τον Katsuta και τελικά εξασφάλισε το δεύτερο βάθρο της καριέρας του, ισοφαρίζοντας την τρίτη θέση που είχε κατακτήσει στο Ράλι Ιαπωνίας 2025.

Ο Σουηδός Oliver Solberg έφτασε στον αγώνα της πατρίδας του επικεφαλής του πρωταθλήματος μετά από μια εκπληκτική νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο, αλλά αυτό τον έφερε πρώτο στις εκκινήσεις των ειδικών διαδρομών την απαιτητική πρώτη μέρα ανοίγοντας τους χιονισμένους δρόμους. Αυτός και ο συνοδηγός του Elliott Edmondson αργότερα ανέκαμψαν για να τερματίσουν τέταρτοι, ολοκληρώνοντας το εξαιρετικό αποτέλεσμα της ομάδας και κερδίζοντας επιπλέον βαθμούς με την τρίτη θέση στο Super Sunday και την τέταρτη στην Power Stage.

Ο Ιταλός οδηγός Lorenzo Bertelli απόλαυσε για άλλη μια φορά την εμπειρία της οδήγησης ενός από τα αγαπημένα του ράλι στο τιμόνι ενός GR YARIS Rally1 μέσω του προγράμματος πελατών TGR-WRT. Κάνοντας μια ενθουσιώδη και ευπρόσδεκτη επιστροφή στο service park του WRC μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο Bertelli και ο συνοδηγός του Simone Scattolin τερμάτισαν 15οι συνολικά μετά από κάποιο χρόνο που χάθηκε λόγω ζημιάς στα ελαστικά το πρωί της Παρασκευής.

Στην κατηγορία WRC2, υπήρξε επίσης ένα αξιοσημείωτο 1-2 για το αυτοκίνητο GR Yaris Rally2 στα χέρια ομάδων πελατών. Ο Φινλανδός Roope Korhonen κατέκτησε τη νίκη με συνοδηγό την Anssi Viinikka (συμμετοχή της Rautio Motorsport και προετοιμασία/συντήρηση από την Printsport) τερματίζοντας 10,2 δευτερόλεπτα μπροστά από τους συμπατριώτες τους Teemu Suninen και Janni Hussi με το GR Yaris Rally2 που είχε προετοιμαστεί από την Delta Rally.

Τι ακολουθεί;

Το θρυλικό Safari Rally Kenya – ο μόνος αφρικανικός γύρος του WRC – φιλοξενεί τον τρίτο γύρο του WRC στις 12-15 Μαρτίου. Από την επιστροφή του στο ημερολόγιο το 2021, η διοργάνωση συνεχίζει να προσφέρει εξαντλητικές συνθήκες σε ανώμαλους και βραχώδεις δρόμους, καθώς και υψηλές ταχύτητες σε ανοιχτές πεδιάδες.

Αποσπάσματα δηλώσεων

Akio Toyoda (Πρόεδρος TGR-WRT) «Elfyn, Scott, συγχαρητήρια που γίνατε πρωταθλητές ράλι χιονιού για δύο συνεχόμενα

χρόνια! Ο Elfyn πήρε τη νίκη, με τον Takamoto στη δεύτερη θέση. Ήθελα ο Elfyn να κερδίσει πολλούς βαθμούς από τα πρώτους αγώνες της σεζόν και ταυτόχρονα ήθελα ο Takamoto να φτάσει σύντομα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου... Παρακολούθησα το ράλι με τα ίδια συναισθήματα όπως πέρυσι.

Αλλά η φετινή Σουηδία είχε μια μεγάλη διαφορά από πέρυσι κατά κάποιο τρόπο: τηναπόδοση των νέων οδηγών. Χάρη στον Sami στην τρίτη θέση και τον Oliver στην τέταρτη, πετύχαμε τον τερματισμό 1-2-3-4. Είμαι σίγουρος ότι ο Oliver ήθελε να ανέβει στο βάθρο και στο ράλι της πατρίδας του, στη Σουηδία. Μπορεί να νιώθει απογοητευμένος, αλλά πιστεύω ότι το να βιώνει κανείς τις αντιξοότητες που προκύπτουν από το να είναι ένας κορυφαίος οδηγός, όπως το να ανοίγει δρόμο, σίγουρα θα τον βοηθήσει στο μέλλον.

Όσον αφορά τον Sami, νομίζω ότι επανεκκίνησε τον εαυτό του μετά την απογοήτευση στο Μόντε Κάρλο και ήρθε σε αυτό το ράλι αποφασισμένος. Αυτό το βάθρο πρέπει να του έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση.

Και ο Takamoto, ακόμα κι αν δίκαια δεν τον αποκαλούν πλέον ‘’νεαρό’’, εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός για τον επόμενο αγώνα, απολαμβάνοντας τόσο τη χαρά όσο και την απογοήτευση αυτής της δεύτερης θέσης. Ακόμα και για μια ομάδα που έχει την έδρα της στη Φινλανδία, το να αγωνιστεί κανείς σε τόσο δριμύ κρύο πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο για όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη σκληρή δουλειά. Ο επόμενος αγώνας είναι στην Κένυα σε ένα μήνα και θα υπάρξει μια απίστευτη αλλαγή θερμοκρασίας. Πιστεύω ότι ο Jari-Matti και ο Juha θα φροντίσουν καλά την ομάδα και ελπίζω ότι όλοι θα παραμείνουν υγιείς και ασφαλείς.»

Jari-Matti Latvala (Επικεφαλής Ομάδας) «Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι με αυτό το αποτέλεσμα 1-2-3-4 και είναι εκπληκτικό να

βλέπουμε το επίπεδο απόδοσης που είχαμε σε αυτούς τους δύο πρώτους γύρους της σεζόν. Μετά το Ράλι Μόντε Κάρλο, περιμέναμε να αντιμετωπίσουμε μια ισχυρότερη πρόκληση εδώ στη Σουηδία. Παρόλα αυτά, οι οδηγοί μας κατάφεραν να ανταγωνιστούν και μεταξύ τους και να φέρουν τα αυτοκίνητα πίσω χωρίς μεγάλα λάθη. Ο Elfyn οδηγεί σε ένα τόσο καταπληκτικό και σταθερό επίπεδο αυτή τη στιγμή, και πραγματικά γίνεται μάστερ αυτού του αγώνα. Ο Taka επίσης απολαμβάνει πραγματικά αυτόν τον αγώνα και οδηγούσε πολύ καλά. Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι με την οδήγηση του Σάμι. Και για τον Oliver, αυτοί είναι σημαντικοί βαθμοί κάνοντας μια καλή επιστροφή μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στον αγώνα.»

Elfyn Evans (Οδηγός αυτοκινήτου 33) «Ήταν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο για εμάς και για όλη την ομάδα εδώ στη Σουηδία. Το

αυτοκίνητο ήταν καταπληκτικό στην οδήγηση, οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα να οδηγείς σε αυτές τις γρήγορες ειδικές διαδρομές σε τόσο ωραίες χειμερινές συνθήκες, και όταν νιώθεις καλά στο αυτοκίνητο, είναι πάντα μια

ευχαρίστηση. Ήταν ένα υπέροχο ξεκίνημα για τη χρονιά, αλλά είναι ακόμα νωρίς και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά.»

Oliver Solberg (Οδηγός αυτοκινήτου 99) «Φυσικά και ήλπιζα για περισσότερα από τον εντός έδρας αγώνα μου, αλλά νομίζω ότι

υποτίμησα πόσο δύσκολο θα ήταν την Παρασκευή που ήμουν πρώτος στις ειδικές διαδρομές. Το λάθος μου ίσως κόστισε ένα βάθρο και με έβαλε σε δύσκολη θέση για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου, αλλά η τέταρτη θέση είναι ίσως η καλύτερη που μου αξίζει. Έχω μάθει πολλά στον πρώτο μου πραγματικό χιονισμένο αγώνα με αυτό το αυτοκίνητο και την πρώτη μου φορά που εκκίνησα πρώτος στο δρόμο.»

Takamoto Katsuta (Οδηγός αυτοκινήτου 18) «Αυτό είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για την ομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού, οπότε ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα. Θερμά συγχαρητήρια στον Elfyn: ήταν τόσο δυνατός εδώ και φέτος και αξίζει αυτή τη νίκη. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά που θα έχω την ευκαιρία να παλέψω για τη νίκη θα μπορέσω να πιέσω περισσότερο. Η Κένυα είναι ένα άλλο ράλι που φαίνεται να μου ταιριάζει, οπότε ανυπομονώ για αυτό.»

Sami Pajari (Οδηγός αυτοκινήτου 5) «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα και σε όλους όσους μας έδωσαν τόσο μεγάλη υποστήριξη αφού το Ράλι Μόντε Κάρλο δεν πήγε όπως το είχαμε σχεδιάσει. Αυτή τη φορά βρήκαμε τον ρυθμό και φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στο βάθρο. Απόλαυσα πραγματικά την οδήγηση αυτή την εβδομάδα με αυτό το αυτοκίνητο σε αυτές τις

συνθήκες. Είναι ωραίο να επιστρέφουμε στο επίπεδο που νομίζω ότι πρέπει να είμαστε.»

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΡΑΛΙ ΣΟΥΗΔΙΑΣ



1 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) 2h35m53.1s

2 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +14.3s

3 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +46.0s

4 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) +1m11.6s

5 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +1m50.3s

6 Esapekka Lappi/Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) +1m53.2s

7 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +3m45.9s

8 Jon Armstrong/Shane Byrne (Ford Puma Rally1) +4m05.5s

9 Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +6m05.4s

10 Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +10m36.2s

WRC 2026 – Βαθμολογία οδηγών μετά τον 2ο γύρο:



1 Elfyn Evans 60 βαθμοί

2 Oliver Solberg 47

3 Takamoto Katsuta 30

4 Adrien Fourmaux 28

5 Thierry Neuville 21

6 Sébastien Ogier 18



WRC 2026 – Βαθμολογία Κατασκευαστών μετά τον 2ο γύρο:



1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 117 βαθμοί

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 66

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 18

4 M-Sport Ford World Rally Team 14